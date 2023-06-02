Kazdağı Milli Parkı bilgilendirme toplantısı yapıldı

Kazdağı Milli Parklar Şefliği toplantı salonunda yaz sezonu çerçevesinde Kazdağı Milli Parkı bilgilendirme toplantısı gerçekleşti.

Doğa Koruma Balıkesir İl Şube Müdürü İlker Baldan ve Edremit İlçe Jandarma Komutanı Yzb. Ömer Koç başkanlığında Kazdağı Milli Parklar Şefliği toplantı salonunda yapılan toplantıya, Milli Park sınırındaki Avcılar, Altınoluk, Güre, Merkez, Narlı ve Zeytinli karakol komutanları da katıldı.

Toplantıda; Kazdağları Milli Parklar Şefi Yasir Özerhan ve Veteriner Hekim Ertan Şenol tarafından sunumlar yapılarak 2873 Sayılı Milli Park Kanunu, 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu ve 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu hakkında bilgiler verildi.

Toplantıda ayrıca Kazdağı Milli Parkı’ndaki muhtemel orman yangınları öncesinde alınacak tedbirler ve koordinasyon hakkında uygulamaya yönelik kararlar alındı.