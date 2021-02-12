Kaymakamı Atasoy, Şampiyon Karaca’yı kutladı

Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, U20 Türkiye Salon Atletizm Şampiyonasında Türkiye şampiyonu olan Erdek Atletik Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından Aleyna Karaca’yı makamında kabul etti.

Şampiyon sporcu Aleyna Karaca’yı ve sporcumuzun başarılarında büyük emeği olan Türkiye Atletizm Milli Takım Antrenörü Niyazi Gülhan’ı başarılarından dolayı kutlayan Kaymakam Atasoy, sporcu ve antrenörüne teşekkür plaketi ile dolmakalem hediye etti.

Hafta sonu Bulgaristan’da yapılacak Balkan Atletizm şampiyonasına katılacak şampiyon sporcumuz Aleyna Karaca’ya başarılar dileyen Kaymakam Atasoy, sporcumuza ülkemizi gururla temsil etmesi dileğini iletti.