Kaymakam Yurt’tan 23 Nisan mesajı

Gönen Kaymakam’ı Arslan Yurt 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Mesajı yayınladı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 101 yılı nedeniyle Kaymakam Yurt bir kutlama mesajı yayımladı. Kaymakam Arslan Yurt Evlerimizi ve İş Yerlerimizi Bayraklarla Donatalım dediği mesajında şu ifadelere yer verdi. "Egemenliğin kayıtsız ve şartsız olarak millete devredildiği, bağımsızlığımızın ve milli iradenin hâkimiyetinin tüm dünyaya ilan edildiği Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 101’inci yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı büyük bir gurur ve sevinçle kutluyoruz.

Dünyada ve ülkemizde etkilerini gösteren korona virüs salgınının getirdiği koşullar nedeniyle, çocuklarımız okullarından, arkadaşlarından ve sosyal hayatlarından uzak kaldı. Salgının yayılımını engellemek amacıyla alınan tedbirler nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl okullarda kutlanmayacak. Ancak inanıyorum ki, aynı coşku ve heyecan tüm çocuklarımızın yüreklerinde hissedilecek ve yaşanacaktır.

Bu coşkuyu hep birlikte yaşamak ve paylaşmak için evlerimizin ve iş yerlerimizin camlarını bayraklarla donatalım.

Dünyada çocuklarına bayram armağan eden ve bu bayramı bütün dünya ile paylaşan ilk ve tek ülke olduğumuzu ifade ederek yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyor, tüm dünya çocuklarına barış ve mutluluk getirmesi temenni ediyorum.

Bu vesileyle, 23 Nisan’ı armağan eden Cumhuriyetimizin ve Türkiye Büyük Millet Meclisimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi, büyük bir minnet ve şükranla anıyorum.”