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Kaymakam Yaman’dan “Şefkatli Ellere” sıcak karşılama

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Şefkat Evleri Derneği yönetimi görevine yeni başlayan Ayvalık’ın yeni kaymakamı Hasan Yaman’ı makamında ziyaret etti.

BALIKESİR 19.09.2021, 13:37
Kaymakam Yaman’dan “Şefkatli Ellere” sıcak karşılama

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Şefkat Evleri Derneği yönetimi görevine yeni başlayan Ayvalık’ın yeni kaymakamı Hasan Yaman’ı makamında ziyaret etti.

Oldukça sıcak bir atmosferde gerçekleşen ziyarette; ilçede ihtiyaç sahipleri tarafından “Fatma Anne” olarak nitelendirilen Fatma Cavlı‘nın yanı sıra dernek yöneticileri de hazır bulundu.

Derneğin sosyal anlamda yapmış olduğu çalışmaları anlatan Başkan Cavlı, yapılan her çalışmanın hayırseverlerin destekleriyle gerçekleştiğini ve kendilerinin de sadece yardım edenle, yardım alan insanlar arasında manevi bir gönül köprüsü kurduklarını anlattı.

Kaymakam Hasan Yaman da; ilçedeki yoksul aileler, bu ailelerin öğrenci çocukları, kanser hastaları, engelliler, yaşlılar, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına yönelik gıda, ilaç, tıbbi malzeme gibi her türlü ihtiyaçların karşılanmasına yönelik çalışmalar yapan Fatma Cavlı’ya ulvi çabaları nedeniyle teşekkür etti.

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaretin ardından Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, dernek başkanı Fatma Cavlı ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte hatır fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.

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