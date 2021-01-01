Son Dakika
Kaymakam Ünsal, sağlık çalışanlarının yeni yılını kutladı
Balıkesir’in Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal sağlık çalışanlarının yeni yılını yaptığı ziyaret ile kutladı.
BALIKESİR 01.01.2021, 09:46
Balıkesir’in Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal sağlık çalışanlarının yeni yılını yaptığı ziyaret ile kutladı.
Edremit Devlet Hastanesi’ne bir ziyarette bulunan Kaymakam Ünsal, Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Mehmet Ali Koçpınar ile birlikte hastanenin birimlerini tek tek gezerek, hastane çalışmaları hakkında bilgiler aldı.Tüm dünyayı etkisi alan koronavirüs salgını ile mücadelede ön saflarda yer alan sağlık çalışanlarının büyük bir fedakarlıkla ve özveriyle görevlerini yerlerine getirdiğini ifade eden Kaymakam Ünsal; “Sağlıklı yaşam en kıymetli hazinemizdir. İnsanı yaşatmak ve sağlığını korumak için görev yapan sağlık çalışanlarımızın üstün görev anlayışı takdire şayandır. Bu vesile ile tüm sağlık çalışanlarımıza verdikleri insanüstü mücadele için teşekkürlerimi sunuyor, Dünya Sağlık Örgütü tarafından “Sağlık Çalışanları Yılı” ilan edilen 2021 yılının tüm sağlık çalışanlarımıza ve tüm insanlığa sağlık, esenlik getirmesini diliyorum” dedi.
11°
hafif yağmur
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|14
|29
|2. Beşiktaş
|14
|28
|3. Alanyaspor
|15
|27
|4. Gaziantep FK
|14
|27
|5. Fenerbahçe
|14
|26
|6. Hatayspor
|14
|24
|7. Karagümrük
|14
|21
|8. Malatyaspor
|14
|20
|9. Trabzonspor
|15
|20
|10. Konyaspor
|14
|19
|11. Göztepe
|15
|19
|12. Rizespor
|14
|19
|13. Kasımpaşa
|15
|19
|14. Sivasspor
|14
|17
|15. Antalyaspor
|15
|17
|16. Başakşehir
|14
|16
|17. Gençlerbirliği
|14
|15
|18. Ankaragücü
|14
|12
|19. Denizlispor
|14
|12
|20. Erzurumspor
|15
|12
|21. Kayserispor
|14
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Altay
|16
|32
|2. Giresunspor
|16
|32
|3. Samsunspor
|16
|30
|4. Tuzlaspor
|16
|30
|5. İstanbulspor
|15
|28
|6. Adana Demirspor
|16
|28
|7. Ankara Keçiörengücü
|16
|28
|8. Altınordu
|16
|27
|9. Bursaspor
|16
|24
|10. Bandırmaspor
|16
|21
|11. Menemen Belediyespor
|16
|19
|12. Ümraniye
|16
|17
|13. Boluspor
|16
|16
|14. Balıkesirspor
|15
|15
|15. Akhisar Bld.Spor
|15
|13
|16. Adanaspor
|14
|12
|17. Ankaraspor
|15
|9
|18. Eskişehirspor
|16
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|16
|33
|2. M. United
|15
|30
|3. Leicester City
|16
|29
|4. Everton
|15
|29
|5. Aston Villa
|14
|26
|6. Chelsea
|16
|26
|7. Tottenham
|15
|26
|8. Man City
|14
|26
|9. Southampton
|16
|26
|10. West Ham
|16
|23
|11. Leeds United
|16
|23
|12. Wolverhampton
|16
|21
|13. Arsenal
|16
|20
|14. Newcastle
|15
|19
|15. Crystal Palace
|16
|19
|16. Burnley
|15
|16
|17. Brighton
|16
|13
|18. Fulham
|15
|11
|19. West Bromwich
|16
|8
|20. Sheffield United
|16
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|14
|35
|2. Real Madrid
|16
|33
|3. Real Sociedad
|17
|29
|4. Sevilla
|14
|26
|5. Villarreal
|16
|26
|6. Barcelona
|15
|25
|7. Granada
|15
|24
|8. Celta de Vigo
|16
|23
|9. Cádiz
|16
|19
|10. Real Betis
|16
|19
|11. Levante
|15
|18
|12. Athletic Bilbao
|16
|18
|13. Deportivo Alaves
|16
|18
|14. Getafe
|15
|17
|15. Elche
|14
|16
|16. Eibar
|16
|16
|17. Valencia
|16
|15
|18. Real Valladolid
|16
|15
|19. Osasuna
|15
|13
|20. Huesca
|16
|12
Sayfalar Tümü