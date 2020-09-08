Balıkesir’in Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal başkanlığında Edremit’te yapılması planlanan çalışmalar, geleceğe yönelik planlanan kamu yatırım projeleri değerlendirildi. Kaymakam Ünsal “Kısa zamanda bu önemli yatırımları hayata geçirmeyi planlıyoruz”dedi.

Edremit ilçesinde devam eden yatırımların süreçleri ile ilgili bilgilerin paylaşıldığı toplantıda; Edremit’te kamu hizmet sunumunda eksikliği hissedilen noktalarda ilçeye değer katacak önemli kamu yatırım projelerine öncelik verdiklerini belirten Kaymakam Turgay Ünsal; “Edremit ilçemiz her geçen yıl büyüyen ve gelişen bir ilçe. Aynı zamanda önemli bir turizm merkezi olması ilçemizin nüfusunda önemli bir artışı da beraberinde getirmektedir.

Bu noktada nüfus artışı ile birlikte vatandaşın kamu hizmetlerine ulaşımda sıkıntı yaşamaması ve kamu hizmetlerinden en azami düzeyde faydalanması amacıyla çalışmalarımızı yürütmekteyiz. Edremit’in gelişme ve büyüme potansiyelini göz önüne alarak eksikliği hissedilen önemli kamu yatımlarını ilçemize kazandırmak amacıyla durum tespiti ve ihtiyaç analizlerimizi yaparak değerlendirmelerde bulunuyoruz. Kısa zamanda bu önemli yatırımları hayata geçirmeyi planlıyoruz” dedi.

Toplantıya; İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Özbek, İlçe Milli Emlak Müdürü Zekeriya Özyurt, İlçe Yazı İşleri Müdürü Nurşen Salman, Kadastro Mühendisi İhsan Bilgiç, Edremit Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürü Ebru Poyraz katıldı.