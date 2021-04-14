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Kaymakam Ünsal fırın ve marketleri denetledi

Balıkesir’in Edremit ilçesinde koronavirüs ile mücadele sürecinde özellikle gıda işletmelerine yönelik alınan kararlara ve yayınlanan genelgelere uyulup uyulmadığı ile ilgili denetimler yoğun bir şekilde devam ediyor.

BALIKESİR 14.04.2021, 17:34
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Kaymakam Ünsal fırın ve marketleri denetledi

Balıkesir’in Edremit ilçesinde koronavirüs ile mücadele sürecinde özellikle gıda işletmelerine yönelik alınan kararlara ve yayınlanan genelgelere uyulup uyulmadığı ile ilgili denetimler yoğun bir şekilde devam ediyor.

Bu kapsamda Ramazan ayının başlamasıyla özellikle ekmek fırınlarında sosyal mesafe tedbirleri ve denetimler arttırıldı. Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal ve beraberindeki Edremit Belediye Başkan V. Hasan Ülger, gıda kontrol görevlileri, zabıta ve emniyet personeli ile birlikte çeşitli market ve fırınları ziyaret ederek pandemi kuralları ile ilgili bilgilendirme yapıldı. Kaymakam Ünsal, kurallara uyan tedbirleri uygulayan işletme çalışanlarına ve sahiplerine teşekkür etti.
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