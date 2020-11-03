Balıkesir’in Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal, Edremit’te eksikliği hissedilen en önemli kamu yatırımlardan biri olan yeni devlet hastanesi yatırımının bir an önce ilçeye kazandırılması amacıyla yürütülen çalışmalara hız verdi.

Edremit’te göreve gelir gelmez yeni hastane yatırımının bir an önce hayata geçirilerek Edremitlilerin hizmetine sunulması için çalışmalarını titizlikle yürüten Kaymakam Turgay Ünsal, hastane yapılması planlanan alanda incelemelerde bulundu.

Özellikle içerisinde bulunduğumuz pandemi döneminde devlet hastanelerinin öneminin bir kez daha anlaşıldığını dile getiren Kaymakam Ünsal; “Edremit’e yeni bir devlet hastanesi yapmak için gerekli çalışmaları başlattık. Edremitli vatandaşlarımızın sağlık hizmetini yine Edremit’ten almaları için gayretlerimizi sürdürüyoruz. İnşallah kısa zamanda ilçemize tüm birimlerin bulunduğu tam donanımlı bir devlet hastanesi kazandıracağız” dedi.

İnceleme ziyaretine; Edremit Devlet Hastanesi Başhekimi M.Ali Koçpınar, Hastane Müdür İrfan Çalım, İlçe Milli Emlak Müdür V Arif Sarpaşar, Milli Emlak Personeli Nurettin Yücesoy eşlik etti.