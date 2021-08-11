Kaymakam Ünsal; “Bütün vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum”

Tüm dünyayı etkisi altına alan COVİD-19 pandemisi ile mücadelede önemli bir yere sahip olan aşı seferberliği, tüm yurtta olduğu gibi Balıkesir’in Edremit İlçesinde de hızla devam ediyor.

Aşı seferberliği kapsamında Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal 3. doz aşısını yaptırarak tüm vatandaşları aşı olmaya davet etti. COVİD-19 ile mücadelede aşının önemine dikkat çeken ve Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal; “Korona virüs (Covid19) ile mücadele kapsamında aşılanma sürecini hızlandırmak amacıyla ilçemizdeki tüm sağlık birimlerimizle koordineli bir şekilde aşılama faaliyetlerine devam ediyoruz. Aşılama, bulaşıcı hastalıklara karşı toplumu korumanın en etkili ve en güvenilir yöntemlerinden birisidir. Bu kapsamda ilçemizde aşılanma oranının artırılması amacıyla bütün vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum. Pandemi öncesi hayatımıza bir adım daha yaklaşabilmek adına tüm halkımızdan duyarlılık bekliyorum" dedi.