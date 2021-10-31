Kaymakam Özerdin, Muzaffer Leman Akpınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde gençlerle buluştu

Balıkesir’in Havran Kaymakamı Enver Özderin İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Söbüoğlu ile birlikte Muzaffer Leman Akpınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret etti.

Okul Müdürü Gonca Cenğiz’den okulla ilgi bilgi alan Kaymakam Özderin Muhasebe, Bilişim ve Çocuk Gelişimi bölümlerinde öğrenim gören öğrencilerle gelecek planları, meslek seçimi ve sınav hazırlık süreciyle ilgili kendi hayatından da örnekler vererek sohbet etti.

Havran İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Söbüoğlu, öğrencilere kendilerine güvenmeleri gerektiğini, düzenli ve istikrarlı çalışmalarla iyi sonuçlar elde edebileceklerini hatırlattı. Öğrencileri motive edici keyifli sohbetin ardından ders arasında öğretmenler odasına geçerek öğretmenler ile bir araya gelindi. Okuldaki eğitim öğretim çalışmaları, kültürel-sportif faaliyetler, BİGEP çalışmaları, danışman öğretmenlik ve DYK Kursları hakkında değerlendirmeler yapılıp fikir alış verişinde bulunuldu.