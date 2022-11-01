Kaymakam Odabaş’tan Edremit Ticaret Odası yeni yönetimine ziyaret

Balıkesir’in Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Edremit Ticaret Odasını ziyaret ederek, yeni yönetime hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Geçtiğimiz günlerde seçim sürecini tamamlayan Edremit Ticaret Odası, yeni yönetimini ziyaret eden Kaymakam Ahmet Odabaş, Ticaret Odası Başkanlığı görevine seçilen Ahmet Çetin ve yeni yönetim kurulu üyelerini tebrik ederek, başarı temennisinde bulundu.

1917’den beri faaliyet gösteren Edremit Ticaret Odası’nın ilçenin en köklü kurumlarından biri olduğunu ifade eden Kaymakam Odabaş, Ticaret Odasının bölgedeki en etkili paydaşlardan biri olduğunu söyleyerek yeni yönetime başarılar diledi.