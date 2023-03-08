Kaymakam Odabaş’tan 8 Mart Dünya Kadınlar gününde anlamlı ziyaret

Balıkesir’in Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Eşi Ayşe Odabaş ile birlikte 8 Mart Dünya Kadınlar günü dolaysıyla ilçede misafir edilen depremzede aileler ile bir araya gelerek, depremzede kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladı.

Edremit’te misafir edilen depremzede aileler ile bir araya gelen Kaymakam Odabaş; “6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 11 ilimizi etkileyen depremler nedeniyle tarihimizin en acı günlerini yaşamaktayız. Asrın felaketini yaşadığımız bugünlerde yaraların sarılması adına devletimiz ve milletimiz tüm imkanlarını seferber etmektedir. İlçemizde de kurumlarımızın koordinasyonuyla depremzede vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda faaliyetler yürütülerek, destekler sunulmaktadır. Bizlerde ailelerimizi sık sık ziyaret ederek; devletimizin ve milletimizin her daim onların yanında olduğunu hissettirerek her türlü ihtiyaçlarını karşılama noktasında elimizden geldiğince çaba gösteriyoruz” dedi.

Ailenin ve toplumun birlik ve beraberliğinin önemine değinen Kaymakam Odabaş; “Bu zorlu süreçte üstün fedakarlıklar gösteren depremzede kadınlarımız başta olmak üzere sevgileri, emekleri ve fedakârlıkları ile insanlığın umudu olan tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum” dedi.