Kaymakam Odabaş, Roman Dernekleri ile bir araya geldi

Balıkesir Valiliği öncülüğünde yürütülen “İbrahimce Mahallesi İyileştirme Projesi” sınırlarında, Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş başkanlığında Roman Dernekleri temsilcilerinin katılımıyla değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

İbrahimce Mahallesi özelinde yürütülen proje sınırlarında özellikle eğitim, istihdam, barınma, sağlık, sosyal hizmetler ve sosyal yardım alanlarında kurumların koordinasyonuyla çok boyutlu çalışmalar yürütülüyor.

Bu sınırlarda Roman Dernek başkanları ile bir araya gelen Kaymakam Odabaş, yürütülen proje hakkında bilgiler sunarak, yapılacak faaliyetler ve çalışmalara değindi.

Projenin başarıya ulaşmasında Roman Derneklerinin desteğinin önemine değinen Kaymakam Odabaş, gerçekleştirilecek faaliyetler hakkında dernek başkanlarının görüş ve önerilerini aldı.

İbrahimce Mahallesinde gösterilen ilgiden dolayı memnuniyetlerini ileten Roman dernek başkanları, Kaymakam Odabaş’a teşekkür etti.