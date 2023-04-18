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Kaymakam Odabaş, polislerle iftar yaptı
RAMAZAN AYININ MANEVİ İKLİMİNDE ZİYARETLERİNİ SÜRDÜREN EDREMİT KAYMAKAMI AHMET ODABAŞ, İBRAHİMCE MAHALLESİ POLİS NOKTASINI ZİYARET EDEREK, GÖREVLİ POLİSLERİN İFTAR SOFRASINA MİSAFİR OLDU.
BALIKESİR 18.04.2023, 15:35
Ramazan ayının manevi ikliminde ziyaretlerini sürdüren Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, İbrahimce Mahallesi Polis Noktasını ziyaret ederek, görevli polislerin iftar sofrasına misafir oldu.
İbrahimce Polis Noktasını ziyaret ederek görevli emniyet personeli ile iftarını açan Kaymakam Odabaş, genel güvenlik ve asayişin sağlanması hakkında yürütülen çalışmalar ile ilgili bilgiler aldı. Polis memurları ile sohbet eden Kaymakam Odabaş, iyilik ve bereket ayı olan Ramazan ayının ve yaklaşan Ramazan Bayramının hayırlara vesile olmasını diledi.