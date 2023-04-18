Kaymakam Odabaş, polislerle iftar yaptı

Ramazan ayının manevi ikliminde ziyaretlerini sürdüren Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, İbrahimce Mahallesi Polis Noktasını ziyaret ederek, görevli polislerin iftar sofrasına misafir oldu.

İbrahimce Polis Noktasını ziyaret ederek görevli emniyet personeli ile iftarını açan Kaymakam Odabaş, genel güvenlik ve asayişin sağlanması hakkında yürütülen çalışmalar ile ilgili bilgiler aldı. Polis memurları ile sohbet eden Kaymakam Odabaş, iyilik ve bereket ayı olan Ramazan ayının ve yaklaşan Ramazan Bayramının hayırlara vesile olmasını diledi.