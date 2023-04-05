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Kaymakam Odabaş, pansiyon öğrencilerinin iftar sofrasına konuk oldu
BALIKESİR’İN EDREMİT KAYMAKAMI AHMET ODABAŞ, İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ YAŞAR CİĞER İLE BİRLİKTE EDREMİT MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ PANSİYON ÖĞRENCİLERİYLE BİRLİKTE İFTAR YAPTI.
BALIKESİR 05.04.2023, 13:54
Balıkesir’in Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Ciğer ile birlikte Edremit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi pansiyon öğrencileriyle birlikte iftar yaptı.
Ramazan ayı ile birlikte eğitim ziyaretlerini çeşitlendiren Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Edremit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi pansiyonunu ziyaret ederek, öğrencilerin iftar sofrasına konuk oldu.
Öğrencilerle birlikte orucunu açan Kaymakam Odabaş, iftardan sonra öğrencilerle sohbet ederek, geleceğe dair beklentilerini aldı. Okul idaresi ve öğretmenlere özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eden Kaymakam Odabaş, öğrencilerin Ramazanını tebrik ederek, başarılı bir dönem diledi.