Kaymakam Odabaş “Özgür, ilkeli ve basın ahlak kurallarına uyarak görev yapan gazeteci arkadaşlarımız; ilçemizin sosyal, kültürel ve ekonomik yönden gelişerek kalkınmasına önemli katkılar sağlamaktadır.”

Balıkesir’in Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" vesilesiyle bir mesaj yayınladı.

Balıkesir’in Edremit İlçe Kaymakamı Ahmet Odabaş 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Demokratik bir ülkenin vazgeçilmez unsurlarından birinin bağımsız basın olduğunu belirten Kaymakam Odabaş; "Görsel, işitsel ve yazılı basın; halkın bilgilendirilmesi, demokrasi kültürünün yerleşmesi, toplumsal farkındalığın artması sürecinde önemli bir rol üstlenmiştir, üstlenmeye de devam edecektir.” dedi.

Odabaş tarafsız, özgür, ilkeli ve basın ahlak kurallarına uyan bir medyanın toplumsal kalkınmanın, gelişmenin sağlanmasında önemli yeri olduğuna değinerek “Bu kapsamda özgür, ilkeli ve basın ahlak kurallarına uyarak görev yapan gazeteci arkadaşlarımız; ilçemizin sosyal, kültürel ve ekonomik yönden gelişerek kalkınmasına önemli katkılar sağlamaktadır. Ülkemizin ve ilçemizin sorunlarını kamuoyuna aktaran, vatandaşla devlet arasında köprü görevi üstlenen basın mensuplarımızın yapmış oldukları haber, yorum ve görüşleri; çalışmalarımıza önemli faydalar sağlamaktadır.” dedi.

Çalışan Gazeteciler Gününü kutlayan Kaymakam Odabaş “Bu duygularla ülkemizde ve ilçelerimizdeki gazete, dergi, televizyon ve radyolarda çalışan tüm gazetecilerimiz ile yaygın basın ve haber ajansları temsilcilerimizin "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü" kutluyor, kendilerine ve ailelerine sağlık ve mutluluklar diliyorum." dedi.