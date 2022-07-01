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Kaymakam Odabaş, Orman İşletme Müdürlüğü yaz sezonu hazırlıklarını yerinde inceledi

Son günlerde yaşanan orman yangınlarının Balıkesir ilinde yaşanmaması için alınan tedbirler gereği tüm kurumlar teyakkuz halinde görev yapıyor. Balıkesir’in Edremit ilçesinde alınan tedbirleri yerinde inceleyen Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Kazdağlarını koruyan yangın ekiplerini görev yerinde ziyaret ederek yetkililerden bilgiler aldı.

BALIKESİR 01.07.2022, 14:06
Kaymakam Odabaş, Orman İşletme Müdürlüğü yaz sezonu hazırlıklarını yerinde inceledi

Son günlerde yaşanan orman yangınlarının Balıkesir ilinde yaşanmaması için alınan tedbirler gereği tüm kurumlar teyakkuz halinde görev yapıyor. Balıkesir’in Edremit ilçesinde alınan tedbirleri yerinde inceleyen Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Kazdağlarını koruyan yangın ekiplerini görev yerinde ziyaret ederek yetkililerden bilgiler aldı.

İlk olarak Zeytinli Mahallesi Kocakır Orman Deposunda konuşlanan yangın helikopterini ziyaret eden Kaymakam Odabaş, görevli ekiplerden alınan tedbirler ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Daha sonra Karadağ yangın gözetleme kulesini ziyaret eden Kaymakam Odabaş, yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte Kazdağları’ nda çıkması muhtemel yangınlara karşı tedbirlerin ve denetimler sıklaştırıldığını belirterek; kazasız, belasız ve yangınsız bir sezon diledi.

Kaymakam Odabaş’a ziyaretinde İlçe jandarma Komutanı Ömer Koç ve İlçe Orman İşletme Müdürü Barış Tamer Kilis eşlik etti.

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