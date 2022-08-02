Kaymakam Odabaş mahalle ziyaretlerine devam ediyor

Balıkesir’in Edremit ilçesinde mahalleleri tek tek ziyaret ederek mahallelerin genel durumları ve ihtiyaçları hakkında bilgiler alan Kaymakam Odabaş, bu dahilde kırsal Tahtakuşlar Mahallesi’ni ziyaret etti.

Mahalle Muhtarı Hasan Bozkurt’tan mahallenin genel durumu ile ilgili bilgiler alan Kaymakam Odabaş; “İlçemizde mahallelerimizin mevcut sorunlarını yerinde gözlemliyor, sorunların çözümü noktasında kurumlarımız gerekli çalışmaları yürütüyor" dedi.