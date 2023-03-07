Kaymakam Odabaş, ilçedeki okulları ziyaret ediyor

Balıkesir’in Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş okul ziyaretleri dahilinde eğitim-öğretim faaliyetlerine devam eden okulları ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geliyor.

İlçe Millî Eğitim Müdürü Yaşar Ciğer ile birlikte Güre Atatürk İlkokulu, Ortaokulu ve Anasınıfını ziyaret eden Kaymakam Odabaş, devam eden eğitim öğretim faaliyetleri ile okulların ihtiyaçları hakkında bilgiler aldı.

İlkokul, ortaokul ve anasınıfı öğrencilerini sınıflarında ziyaret eden Kaymakam Odabaş, öğrencilerle sohbet ederek, öğrencilerin sorularını cevapladı. Ziyaretler dahilinde Avcılar Mahallesinde inşaatı devam eden Avcılar İlkokulu inşaat alanında incelemelerde bulunan Kaymakam Odabaş, yetkililerden bilgiler aldı.