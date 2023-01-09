Kaymakam Odabaş başkanlığında, 2022 yılı asayiş değerlendirilme toplantısı yapıldı

Balıkesir’in Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Değerlendirme Toplantısı Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş başkanlığında gerçekleştirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığında düzenlenen toplantıda; güvenlik ve asayiş konuları başta olmak üzere hayata geçirilmesi planlanan tedbirler ve yürütülecek çalışmalar geniş olarak değerlendirildi.

Toplantıda, 2022 yılında İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde meydana gelen asayiş olayları geniş şekilde analiz edilirken; 2023 yılında alınacak tedbirlerin değerlendirilmesi yapıldı. Toplantıya İlçe Jandarma Komutanı Ömer Koç ve İlçe Jandarma Komutanlığı yetkilileri eşlik etti.