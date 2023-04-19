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Kaymakam Odabaş, Ağa Cami Yatılı Hafızlık Kuran Kursu öğrencileriyle iftarda buluştu
BALIKESİR’İN EDREMİT KAYMAKAMI AHMET ODABAŞ, AĞA CAMİİ YATILI HAFIZLIK ERKEK KURAN KURSU ÖĞRENCİLERLE İFTARDA BİR ARAYA GELDİ.
BALIKESİR 19.04.2023, 11:52
Balıkesir’in Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Ağa Camii Yatılı Hafızlık Erkek Kuran Kursu öğrencilerle iftarda bir araya geldi.
Edremit İlçe Müftülüğüne bağlı Ağa Camii Yatılı Hafızlık Erkek Kuran Kursu’nda öğrencilere yönelik düzenlenen iftar programına katılan Kaymakam Odabaş, iftar öncesi kursu ziyaret ederek eğitim ve öğretim faaliyetleri hakkında bilgiler aldı.
İftar sonrası gençlerle sohbet eden Kaymakam Odabaş, gençlerin Ramazan bayramını tebrik ederek başarılar diledi.