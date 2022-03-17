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Kaymakam Memiş, yeni seçilen oda yönetimini tebrik etti
Burhaniye’de Kaymakam İlyas Memiş, yeni seçilen Kuaförler Odası Başkanı Şükrü Softa ve beraberindeki heyeti kabul etti. Konuklarını makamında kabul eden Kaymakam, başarı dileğinde bulundu.
BALIKESİR 17.03.2022, 12:45
Burhaniye’de Kaymakam İlyas Memiş, yeni seçilen Kuaförler Odası Başkanı Şükrü Softa ve beraberindeki heyeti kabul etti. Konuklarını makamında kabul eden Kaymakam, başarı dileğinde bulundu.
Burhaniye’deki ticari faaliyetler ve esnafların genel durumunun değerlendirildiği ziyarette, Kaymakam İlyas Memiş, Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Şükrü Softa ve oda yöneticilerini tebrik ederken, görevlerinin hayırlı olması temennisinde bulundu.