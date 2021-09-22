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Kaymakam Memiş okul ziyaretlerine devam ediyor

Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılının yüz yüze eğitim ile başlamasının ardından okullarda koronavirüs kapsamında alınan tedbirleri teftiş etti.

BALIKESİR 22.09.2021, 14:39
Kaymakam Memiş okul ziyaretlerine devam ediyor

Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılının yüz yüze eğitim ile başlamasının ardından okullarda koronavirüs kapsamında alınan tedbirleri teftiş etti.

Sekiz Eylül İlkokulu ve Şehit Ahmet Çelik Ortaokulu’nu ziyaret eden Kaymakam İlyas Memiş, okul müdürlerinden eğitim öğretim hizmetleri ve koronavirüsle mücadele hakkında bilgi aldı. Ziyarette öğretmenlerle de bir araya gelen kaymakam, bazı sınıflara da uğrayarak öğrencilerle sohbet etti. Okullardaki koronavirüs tedbirleri konusunda da bilgiler alan Kaymakam İlyas Memiş, hijyen, maske ve mesafeye uyulmasını istedi. Kaymakam İlyas Memiş’in okul ziyaretlerinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni eşlik etti.

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