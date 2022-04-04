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Kaymakam Memiş öğrenci yurtlarını ziyaret etti
Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş, yüksek öğrenim öğrencilerinin kaldığı Muhyiddin-i Rumi Kız ve Erkek Öğrenci yurtlarını ziyaret etti. Kaymakam, yurt müdürü Songül Albay’dan yurtların durumu, faaliyetleri, yurtların kapasiteleri ve öğrenciler hakkında bilgi aldı.
BALIKESİR 04.04.2022, 11:52
Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş, yüksek öğrenim öğrencilerinin kaldığı Muhyiddin-i Rumi Kız ve Erkek Öğrenci yurtlarını ziyaret etti. Kaymakam, yurt müdürü Songül Albay’dan yurtların durumu, faaliyetleri, yurtların kapasiteleri ve öğrenciler hakkında bilgi aldı.
Yurtlarda incelemelerde bulunan Kaymakam Memiş, yurtta kalan öğrencilerle sohbet ederek öğrencilerin hal hatırlarını sordu. Yurt Müdürü Songül Albay’a teşekkür eden Kaymakam, öğrencilere başarılar diledi. Yurt ziyaretinde, İlçe Gençlik Spor Müdürü Aslan Alparslan eşlik etti.