Kaymakam Memiş Garnizon Komutanlığını ziyaret etti

Burhaniye de, Kaymakam İlyas Memiş, 19. Piyade Tugayı Topçu Taburu Komutanlığına ziyarette bulundu.

Kaymakam ziyarette, kışlada incelemelerde bulunarak 19. Piyade Tugayı Topçu Taburu ve ilçe Garnizon Komutanı Binbaşı Mustafa Kıraç’tan kışla ve sürdürülen hizmetler hakkında bilgi aldı. Garnizon komutanı Topçu Binbaşı Mustafa Kıraç, Kaymakam İlyas Memiş’i makamında ağırladı. Binbaşı Kıraç’tan bilgi alan Kaymakam, misafirperverliğinden ötürü teşekkür etti ve çalışmalarında başarılar diledi.