Kaymakam Memiş, depremzedeleri ziyaret etti

Burhaniye ilçesinde, depremzedeler için yardım kampanyaları devam ederken, Kaymakam İlyas Memiş de ilçeye gelen depremzedeleri ziyaret etti. Kaymakam Memiş, Kahramanmaraş ve çevre illerde yaşanan deprem felaketi sonrası İlçeye gelen depremzede vatandaşları yalnız bırakmadı.

İlçede işletmesi bulunan Blue Port Otel, Marina Otel ve Erpey Ferah otele yerleştirilen depremzede vatandaşları ziyaret eden Kaymakam İlyas Memiş, depremzede vatandaşların hal hatırlarını ve ihtiyaçlarını sorarak, vatandaşlara geçmiş olsun ve yakınlarını kaybedenlere de baş sağlığı dileklerini iletti. Her zaman depremzedelerin yanında olduklarını anlatan Kaymakam Memiş, yardım kampanyasının devam ettiğini söyledi. Ziyarette Kaymakam İlyas Memiş’e Gençlik ve Spor Müdürü Aslan Alparslan eşlik etti.