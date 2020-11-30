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Kaymakam kırsal mahalleleri ziyaret etti

Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, Erdek İlçesi’ne bağlı kırsal İlhan ve Doğanlar Mahallelerini ziyaret etti. Ziyaret ettiği İlhan ve Doğanlar Mahallelerinde vatandaşlarla sohbet eden Kaymakam Atasoy, vatandaşların pandemi kurallarına uymalarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

BALIKESİR 30.11.2020, 14:37
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Kaymakam kırsal mahalleleri ziyaret etti
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Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, Erdek İlçesi’ne bağlı kırsal İlhan ve Doğanlar Mahallelerini ziyaret etti. Ziyaret ettiği İlhan ve Doğanlar Mahallelerinde vatandaşlarla sohbet eden Kaymakam Atasoy, vatandaşların pandemi kurallarına uymalarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Mahalle ziyaretlerinde karşılaştığı çocuklara oyuncak hediye ederek onları sevindiren Kaymakam Atasoy, korona önlemleri nedeniyle mesafeli sohbet etmek zorunda kaldığı vatandaşlarla, pandeminin sona ermesiyle gelecek sağlıklı günlerde daha sık buluşacakları sözünü verdi.

Kaymakam Atasoy’un İlhan ve Doğanlar Mahallelerine yaptığı ziyarete, Erdek Emniyet Emniyet Müdürü Faik Karabaş, Erdek Jandarma Komutanı Halil İbrahim İlanku ile Sahil Güvenlik Komutanı Bekir Can Kalyoncu’da eşlik etti.
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