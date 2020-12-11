Son Dakika
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Landrut: "Türkiye tek taraflı olarak AB ve AB üyelerinin liderlerine karşı tek taraflı adımlar atmıştır"
Kaymakam Kaya pazar denetiminde
Manyas’ta daha önceleri Cumartesi günleri kurulan ancak hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Cuma gününe alınan Manyas Pazarında korona virüs önlemleri Kaymakam Muhammed Kaya tarafından denetlendi.
BALIKESİR 11.12.2020, 17:44
2
Manyas’ta daha önceleri Cumartesi günleri kurulan ancak hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Cuma gününe alınan Manyas Pazarında korona virüs önlemleri Kaymakam Muhammed Kaya tarafından denetlendi.Beraberinde Emniyet Amiri Enes Dündar ile pazar alanını dolaşan Kaymakam Kaya, maske, mesafe konusunda vatandaşları ve pazarcı esnafını uyardı. Kaymakam Muhammed Kaya, bir süre de ilçe pazarına hakim bir yer olan Öğretmenevinin terasından denetimlerini sürdürdü. Kaymakam Kaya, “Maalesef korona virüs salgını sürüyor, tedbirleri en iyi şekilde yerine getirmeliyiz, aksi halde bu salgından kurtulmamız çok zorlaşır. Her birey bu konuda dikkatli olmak ve uyarılara harfiyen uymak zorundadır, ben yine de genel anlam da kurallara uyan Manyas halkına teşekkür ediyorum“ dedi. Bu arada pazara giriş yerlerine konulan barikatlarda güvenlik güçleri vatandaşların ateşlerini ölçerek ve sınırlı sayıda alıyorlar.
14°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|11
|23
|2. Galatasaray
|11
|23
|3. Fenerbahçe
|11
|23
|4. Beşiktaş
|10
|19
|5. Göztepe
|11
|18
|6. Karagümrük
|11
|17
|7. Konyaspor
|10
|15
|8. Gaziantep FK
|10
|15
|9. Başakşehir
|11
|15
|10. Kasımpaşa
|11
|15
|11. Hatayspor
|9
|15
|12. Malatyaspor
|10
|13
|13. Trabzonspor
|11
|13
|14. Antalyaspor
|11
|13
|15. Rizespor
|10
|12
|16. Sivasspor
|10
|10
|17. Kayserispor
|10
|9
|18. Erzurumspor
|11
|9
|19. Gençlerbirliği
|10
|8
|20. Denizlispor
|10
|6
|21. Ankaragücü
|9
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankara Keçiörengücü
|13
|24
|2. Tuzlaspor
|12
|24
|3. Altınordu
|13
|24
|4. Giresunspor
|13
|23
|5. Adana Demirspor
|12
|22
|6. Samsunspor
|12
|21
|7. Altay
|12
|20
|8. İstanbulspor
|11
|18
|9. Bursaspor
|13
|17
|10. Menemen Belediyespor
|12
|14
|11. Balıkesirspor
|11
|14
|12. Boluspor
|12
|13
|13. Akhisar Bld.Spor
|12
|13
|14. Ümraniye
|13
|13
|15. Adanaspor
|9
|12
|16. Bandırmaspor
|13
|12
|17. Ankaraspor
|12
|8
|18. Eskişehirspor
|13
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Tottenham
|11
|24
|2. Liverpool
|11
|24
|3. Chelsea
|11
|22
|4. Leicester City
|11
|21
|5. Southampton
|11
|20
|6. M. United
|10
|19
|7. Man City
|10
|18
|8. West Ham
|11
|17
|9. Everton
|11
|17
|10. Wolverhampton
|11
|17
|11. Crystal Palace
|11
|16
|12. Aston Villa
|9
|15
|13. Newcastle
|10
|14
|14. Leeds United
|11
|14
|15. Arsenal
|11
|13
|16. Brighton
|11
|10
|17. Fulham
|11
|7
|18. Burnley
|10
|6
|19. West Bromwich
|11
|6
|20. Sheffield United
|11
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|10
|26
|2. Real Sociedad
|12
|25
|3. Villarreal
|12
|21
|4. Real Madrid
|11
|20
|5. Cádiz
|12
|18
|6. Sevilla
|10
|16
|7. Granada
|11
|15
|8. Real Betis
|12
|15
|9. Barcelona
|10
|14
|10. Elche
|10
|14
|11. Eibar
|12
|14
|12. Deportivo Alaves
|12
|14
|13. Valencia
|12
|13
|14. Athletic Bilbao
|11
|13
|15. Getafe
|11
|13
|16. Celta de Vigo
|12
|13
|17. Levante
|11
|11
|18. Osasuna
|11
|11
|19. Real Valladolid
|12
|10
|20. Huesca
|12
|8
Sayfalar Tümü