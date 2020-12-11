Kaymakam Kaya pazar denetiminde

Manyas’ta daha önceleri Cumartesi günleri kurulan ancak hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Cuma gününe alınan Manyas Pazarında korona virüs önlemleri Kaymakam Muhammed Kaya tarafından denetlendi.

Beraberinde Emniyet Amiri Enes Dündar ile pazar alanını dolaşan Kaymakam Kaya, maske, mesafe konusunda vatandaşları ve pazarcı esnafını uyardı. Kaymakam Muhammed Kaya, bir süre de ilçe pazarına hakim bir yer olan Öğretmenevinin terasından denetimlerini sürdürdü. Kaymakam Kaya, “Maalesef korona virüs salgını sürüyor, tedbirleri en iyi şekilde yerine getirmeliyiz, aksi halde bu salgından kurtulmamız çok zorlaşır. Her birey bu konuda dikkatli olmak ve uyarılara harfiyen uymak zorundadır, ben yine de genel anlam da kurallara uyan Manyas halkına teşekkür ediyorum“ dedi. Bu arada pazara giriş yerlerine konulan barikatlarda güvenlik güçleri vatandaşların ateşlerini ölçerek ve sınırlı sayıda alıyorlar.