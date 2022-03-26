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Kaymakam İlyas Memiş okulları ziyaret etti
Burhaniye’de Kaymakamı İlyas Memiş, İmam Hatip Lisesi Adil Başkurt Öğrenci Pansiyonu ile Hasan Akın Anadolu Lisesi Erkek Öğrenci Pansiyonunu ziyaret etti. Kaymakam İlyas Memiş, okul ve pansiyon müdürlerinden pansiyon ve öğrenciler hakkında bilgi aldı.
BALIKESİR 26.03.2022, 11:27
Burhaniye’de Kaymakamı İlyas Memiş, İmam Hatip Lisesi Adil Başkurt Öğrenci Pansiyonu ile Hasan Akın Anadolu Lisesi Erkek Öğrenci Pansiyonunu ziyaret etti. Kaymakam İlyas Memiş, okul ve pansiyon müdürlerinden pansiyon ve öğrenciler hakkında bilgi aldı.
Pansiyonları dolaşan ve yurtta kalan öğrencilerle de sohbet ederek öğrencilerin hal hatırlarını soran Kaymakam, 12. Sınıf öğrencilerine üniversite sınavlarına hazırlanmaları için soru bankası kitapları hediye etti. Ziyarette İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni eşlik etti.