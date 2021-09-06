Kaymakam Çelik okullarda alınan tedbirleri inceledi

Manyas’ta 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılında 11 eğitim kurumunda toplam 182 öğretmenin görev yapacağı ve anaokulu ve anasınıfları da dahil olmak üzere bin 922 öğrencinin eğitim göreceği belirtildi. Kaymakam Koray Çelik okulları ziyaret edip, alınan önlemleri inceledi

Manyas Kaymakamı Koray Çelik, Emniyet Amiri Osman Öztürk ve Milli Eğitim Müdürü Yüksel Demir ile birlikte İstiklal İlkokulu ve İmam-Hatip Ortaokulunda salgına karşı alınan önlemleri denetledi. Okullarda alınan önlemleri yeterli bulduğunu söyleyen Kaymakam Çelik "Çocuklarımız geçen yıl kısa bir süre de olsa yüz yüze eğitim yapsalar da bu eğitim yılında inşallah aralıksız bir şekilde yüz yüze eğitim yaparlar. Bunun içinde Valiliğimizin genelgesi doğrultusunda okullarımız da alınan önlemleri yerinde görmek istedik, Şu anda sorunsuz bir şekilde eğitime başladık, ben yeni eğitim, öğretim yılının ilçemize, eğitimcilerimize, öğrencilerimize ve velilerimize hayırlı olmasını diliyorum."