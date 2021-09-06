banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
İstanbul’da metronun simgesi değişti: Artık M değil U harfiyle!
İstanbul’da metronun simgesi değişti: Artık M değil U harfiyle!
THK Kayyumu istifa etti!
THK Kayyumu istifa etti!
Selçuk Bayraktar, Denecar Takımı’nı tebrik etti
Selçuk Bayraktar, Denecar Takımı’nı tebrik etti
Necati Şaşmaz'ın ses kayıtları ortaya çıktı: Mehdi olarak seçilmiş!
Necati Şaşmaz'ın ses kayıtları ortaya çıktı: Mehdi olarak seçilmiş!

Kaymakam Çelik okullarda alınan tedbirleri inceledi

Manyas’ta 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılında 11 eğitim kurumunda toplam 182 öğretmenin görev yapacağı ve anaokulu ve anasınıfları da dahil olmak üzere bin 922 öğrencinin eğitim göreceği belirtildi. Kaymakam Koray Çelik okulları ziyaret edip, alınan önlemleri inceledi

BALIKESİR 06.09.2021, 16:46
Kaymakam Çelik okullarda alınan tedbirleri inceledi

Manyas’ta 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılında 11 eğitim kurumunda toplam 182 öğretmenin görev yapacağı ve anaokulu ve anasınıfları da dahil olmak üzere bin 922 öğrencinin eğitim göreceği belirtildi. Kaymakam Koray Çelik okulları ziyaret edip, alınan önlemleri inceledi

Manyas Kaymakamı Koray Çelik, Emniyet Amiri Osman Öztürk ve Milli Eğitim Müdürü Yüksel Demir ile birlikte İstiklal İlkokulu ve İmam-Hatip Ortaokulunda salgına karşı alınan önlemleri denetledi. Okullarda alınan önlemleri yeterli bulduğunu söyleyen Kaymakam Çelik "Çocuklarımız geçen yıl kısa bir süre de olsa yüz yüze eğitim yapsalar da bu eğitim yılında inşallah aralıksız bir şekilde yüz yüze eğitim yaparlar. Bunun içinde Valiliğimizin genelgesi doğrultusunda okullarımız da alınan önlemleri yerinde görmek istedik, Şu anda sorunsuz bir şekilde eğitime başladık, ben yeni eğitim, öğretim yılının ilçemize, eğitimcilerimize, öğrencilerimize ve velilerimize hayırlı olmasını diliyorum."

Yorumlar (0)
24°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 9
3. Beşiktaş 3 7
4. Galatasaray 3 7
5. Konyaspor 3 7
6. Altay 3 6
7. Malatyaspor 3 6
8. Kasımpaşa 3 5
9. Hatayspor 3 4
10. Karagümrük 3 4
11. Antalyaspor 3 4
12. Kayserispor 3 4
13. Alanyaspor 3 3
14. Göztepe 3 2
15. Adana Demirspor 3 2
16. Sivasspor 3 1
17. Gaziantep FK 3 1
18. Rizespor 3 1
19. Başakşehir 3 0
20. Giresunspor 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Eyüpspor 3 9
3. Manisa FK 3 9
4. Tuzlaspor 3 7
5. Bandırmaspor 3 6
6. Erzurumspor 3 6
7. Ankaragücü 3 5
8. Ankara Keçiörengücü 3 4
9. Kocaelispor 3 4
10. Samsunspor 2 3
11. İstanbulspor 3 3
12. Balıkesirspor 2 3
13. Menemenspor 3 3
14. Adanaspor 3 2
15. Bursaspor 3 1
16. Altınordu 3 1
17. Gençlerbirliği 3 1
18. Boluspor 2 0
19. Denizlispor 3 0
Takımlar O P
1. Tottenham 3 9
2. West Ham 3 7
3. M. United 3 7
4. Chelsea 3 7
5. Liverpool 3 7
6. Everton 3 7
7. Man City 3 6
8. Brighton 3 6
9. Leicester City 3 6
10. Brentford 3 5
11. Aston Villa 3 4
12. Watford 3 3
13. Southampton 3 2
14. Crystal Palace 3 2
15. Leeds United 3 2
16. Burnley 3 1
17. Newcastle 3 1
18. Wolverhampton 3 0
19. Norwich City 3 0
20. Arsenal 3 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 3 7
2. Sevilla 3 7
3. Valencia 3 7
4. Barcelona 3 7
5. Atletico Madrid 3 7
6. Mallorca 3 7
7. Real Sociedad 3 6
8. Osasuna 3 5
9. Athletic Bilbao 3 5
10. Rayo Vallecano 3 3
11. Villarreal 3 3
12. Cádiz 3 2
13. Levante 3 2
14. Real Betis 3 2
15. Elche 3 2
16. Espanyol 3 2
17. Granada 3 2
18. Celta de Vigo 3 1
19. Getafe 3 0
20. Deportivo Alaves 3 0