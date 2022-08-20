Kaymakam Atasoy sorunları dinledi

Erdek ilçe halkının yanı sıra kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlarla da sıkça bir araya gelmeye özen gösteren Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, ilçeye bağlı kırsal İlhanlar ve Doğanlar mahallelerini ziyaret etti.

İlk olarak İlhanlar Mahallesi’ni ziyaret eden Kaymakam Atasoy, mahallenin genel durumu hakkında muhtar Serdar Alakuş’tan bilgi alırken, bir araya geldiği mahalle sakinlerinin de hal ve hatırlarını sordu. Kaymakam Atasoy’un ikinci durağı Doğanlar Mahallesi oldu. Mahalle muhtarı Hasan Helvacıoğlu ile bir araya gelen Kaymakam Atasoy, muhtar ve mahalle sakinleriyle karşılıklı istişareler gerçekleştirdi.

Kaymakam Atasoy; “En iyisi için görevimizin başındayız”

Ziyaretlerde vatandaşların ihtiyaç ve taleplerini dinleyen Kaymakam Atasoy, dile getirilen konuların çözüme kavuşturulması için gerekli çalışmaların yapılacağını belirterek “Bizler vatandaşlarımıza en iyi kamu hizmetini sunmak, talepleri karşılamak, eksiklikleri gidermek için görevimizin başındayız. Gayemiz ilçemiz genelinde her vatandaşımızın imkanlar ölçüsünde en iyi yaşam standartlarına sahip olmasıdır. Bu doğrultuda insanımıza hizmet etmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Yüreği muhabbet dolu kadirşinas hemşerilerime misafirperverlikleri ve sıcak ilgilileri için teşekkür ediyorum” dedi.

Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy’un kırsal mahalle ziyaretlerine İlçe Emniyet Müdürü Serkan İncesöz, İlçe Jandarma Komutanı Halil İbrahim İlanku, Erdek Tarım ve Orman İlçe Müdürü Dilek Işıktaş, Erdek Sahil Güvenlik Komutanı Bekir Can Kalyoncu ile resmi daire amirleri eşlik etti.

Aşure hayrına katıldı

Kaymakam Atasoy, kırsal mahalle ziyaret programı sona ermesinin ardından Erdek Alevi Kültür Derneği tarafından düzenlenen aşure etkinliğine katıldı. Aşure etkinliğinde vatandaşlarla sohbet eden Kaymakam Atasoy, “Birliğimizi, kardeşliğimizi pekiştiren, paylaşma ve bereketin sembolü olan aşure gününün, milletimiz ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum.” diye konuştu.