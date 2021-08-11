Kaymakam Atasoy, Muharrem ayı etkinliğine katıldı

Muharrem ayında oruç ibadetlerini yerine getiren vatandaşlar için Erdek Kaymakamlığı tarafından iftar yemeği verildi.

Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, Muharrem ayı dolayısıyla Erdek Alevi Kültür Derneği’nin Alaattin Mahallesi 300 Evler mevkiindeki geçici dernek binasında gerçekleşen iftar yemeğinde alevi vatandaşlarla birlikte oruç açtı.

Kaymakam Atasoy, yaptığı konuşmada kardeşlik, birlik ve beraberlik mesajları verdi. Muharrem ayının içinde bulunduğumuz şu günlerde hayırlara vesile olmasını temenni eden Kaymakam Atasoy, “Muharrem ayının başlangıcı olan bu önemli günde Peygamber efendimizin torunu Hazreti Hüseyin Efendimizi ve insanlık tarihinin en acı olaylarından bir olan Kerbela’da şehadete ulaşan tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. İslam âleminin ortak acısı olan Kerbela, bizlere büyük bir ders vermenin yanında birlik ve beraberliğimizin ehemmiyetini, sarsılmaz gücünü bir kez daha hatırlatmaktadır. Unutmamalıyız ki hem inancımız, hem de Anadolu irfanı ve medeniyeti bizlere her zaman sevgi, saygı, dayanışma ve paylaşmayı öğütlemektedir. Mevlâna’dan Yunus’a, Pir Sultan’dan Hacı Bektaş’a yüzyıllar boyu irfan nefesi olan büyüklerimiz; geçmişten aldığı derslerle, iman gücüyle coğrafyadan coğrafyaya düşünceleriyle, felsefeleriyle yaşatılmaktadır. Onların öğretilerini nesiller boyu yaşatmak ve Anadolu’nun canlarına aktarmak bizlerin de en önemli görevlerinden olmalıdır. Gönüllerimizi birbirimize açmalı, mazluma yardım eli uzatmalı, barış ve kardeşlik içinde yaşamalıyız. Ülkemize karşı ayrıştırma ve ötekileştirilmeye yönelik yapılan kasıtlara fırsat vermemeliyiz. Bu düşüncelerle Muharrem ayının birlik ve beraberliğimizi daha da artırmasını; barış, huzur, güven, saygı ve sevgiye vesile olmasını temenni ediyorum. Muharrem ayında tuttuğumuz oruçlarımızın kabul olmasını diliyorum” dedi.

Oruç yemeğine Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, Belediye Başkanı Burhan Karışık, Emniyet Müdürü Faik Karabaş, Jandarma Komutanı Halil İbrahim İlanku, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Dilek Işıktaş ve eşleri, Erdek Müftüsü Mehmet Tüfeçioğlu, merkez mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve basın mensupları ile alevi vatandaşlarla iftar yemeğinde bir araya geldi.