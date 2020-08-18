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Kaymakam Atasoy eğlence yerlerini denetledi
KAYMAKAM ATASOY EĞLENCE YERLERİNİ DENETLEDİ
BALIKESİR 18.08.2020, 16:37
Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, beraberindeki heyetle birlikte Erdek’te faaliyet gösteren bir düğün salonuna giderek korana virüs tedbirlerine yönelik "Maske, Sosyal Mesafe ve Temizlik" kurallarına uyulup uyulmadığını kontrol etti.
Ziyaret ettiği düğün salonunda yeni evli çifti kutlayıp ailelerine hayırlı olsun dileğini ileten Kaymakam Atasoy, salon dışında oturan davetlilere de maske taktıkları için teşekkür etti Daha sonra, çay bahçeleri, barlar ile canlı müzik yapan eğlence yerlerini beraberindeki heyetle birlikte denetleyen Kaymakam Atasoy, işletme sahiplerine, maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına dikkat edilmesi konularında uyardı.
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