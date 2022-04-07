Kaymakam Atasoy “Ağ Örme” kursunu ziyaret etti

Erdek Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü organizasyonunda kadınlara yönelik ‘ağ örme’ eğitim kursu açıldı.

Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy ve eşi Özge Atasoy, Karşıyaka Mahallesi Muhtarı Ayşe Ertürk, Çayağzı Mahallesi Muhtarı Kadir Uğur, Erdek İlçe Milli Eğitim Müdürü Erbil Camgöz, Erdek İlçe Tarım ve Orman Müdürü Dilek Işıktaş, Erdek Jandarma Bölük Komutanı Jnd. Yzb. Halil İbrahim İlanku, ve Erdek Sahil Güvenlik Komutanı S.G. Yzb. Bekir Can Kalyoncu, Çayağzı Mahallesi’nde kadınlar için açılan ‘ağ örme’ eğitim kursunu ziyaret etti.

Kurs ziyaretinde kısa bir açıklama yapan Kaymakam Atasoy, Balıkesir ilinde bir ilk olan bu kursta 1 öğretmen nezaretinde, 22 bayan kursiyerin eğitim aldığını belirterek, 265 saat sürecek olan bu kurs sonunda kursiyerlere sertifika verileceğini bildirdi.

Kaymakam Atasoy, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bu kursun en büyük önemi denize kıyısı olan bu mahallemizde geçim kaynağının balıkçılık olduğu düşünülürse kursiyerlerin babalarına ve eşlerine destek olmaları bekleniyor. Balıkçılarımız genelde erkek nüfusun ilgilendiği bir meslek olmasına rağmen, gördüğünüz gibi balıkçılık sektörüne de kadınlarımız el attılar" dedi.