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Kaymakam Aksakal’dan Bandırmaspor’a destek sözü
Bandırmaspor Yönetimi, Bandırma Kaymakam Engin Aksakal’ı ziyaret etti.
BALIKESİR 15.02.2022, 14:46
Bandırmaspor Yönetimi, Bandırma Kaymakam Engin Aksakal’ı ziyaret etti.
Spor Toto 1. Lig takımlarından Bandırmaspor’un yönetim kurulu, Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal’ı ziyaret etti. Bandırmaspor As Başkanı Gürel Soylu, Basın Sözcüsü Özel Aydın, Yönetim kurulu üyeleri Mehmet Özbay ve Erol Rüzgar, Perşembe günü oynanacak Bandırmaspor - Manisaspor maçına Engin Aksakalı davet ettiler. Kaymakam Aksakal, Bandırmaspor için her konuda destek vereceğini söyleyerek, Süper Lig yolunda Bandırmaspor’a başarılar diledi. Ziyaret sonunda kısa bir değerlendirme yapan Basın Sözcüsü Aydın, "Kaymakam bey başkanımıza ve taraftarlarımıza selamlarını iletmemizi söyledi. Kaymakamımız Engin Aksakal’a verdiği destek için çok teşekkür ediyoruz" dedi.