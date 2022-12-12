Kaybolan yaşlı kadın aranıyor

Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde kaybolan 79 yaşındaki kadın, DAK ve AFAD ekipleri tarafından aranıyor.

Edinilen bilgiye göre, Dursunbey İlçe merkezinde ikamet eden Sevdiye Eker’den (79) yaklaşık 20 saattir haber alınamıyor. Yakınlarının ihbarı sonrası Dursunbey Arama Kurtarma ve AFAD ekipleri yaşlı kadını aramak için seferber oldu.

Yaşlı kadının Alzheimer hastası olduğu öğrenilirken, arama çalışmalarının ilçe merkezi ve Çalıköy bölgelerinde devam ettiği öğrenildi.