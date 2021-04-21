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Kayaca mahallesi Atatürk büstüne kavuştu

Manyas’ın kırsal Kayca Mahallesi Atatürk büstüne kavuştu.

BALIKESİR 21.04.2021, 15:47
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Kayaca mahallesi Atatürk büstüne kavuştu

Manyas’ın kırsal Kayca Mahallesi Atatürk büstüne kavuştu.

Muhtar Saffet Yılmaz’ın Manyas Belediyesine yaptığı talep ve girişimleri sonrası Kayaca Mahallesine Belediye tarafından önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Köylü Milletin Efendisidir” sözünün yer aldığı kaidesi inşa edildi, daha sonra ise Atatürk’ün büstü kaide üzerine yerleştirildi. Mahalle Muhtarı Saffet Yılmaz “ Aslında geç kalmış bir çalışma, bize nasip oldu, sağ olsun Belediye Başkanımız Tancan Barçın bizi kırmadı, isteğimizi tereddüt etmeden yerine getirdi, ben kendisine ve katkısı olan herkese mahallem adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.
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