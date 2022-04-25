Kavacık-Dursunbey yolunda beton çalışmaları başladı

Kavacık-Dursunbey yolunun ilk etapta 18 kilometresinde yapılacak olan beton yolda çalışmalar başladı. İhalesi yapılan yolda ön hazırlıkları sürdüren ekipleri ziyaret eden Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya teşekkür etti.

Dursunbey ve Kavacık arasında ulaşımı sağlayan ve arazi şartları sebebi ile bozulan ulaşım yolunda, İçişleri Bakanlığının desteği ile beton yol çalışmaları başladı. İhalesi 31 Mart tarihinde yapılan yolda Büyükşehir Belediyesi ekipleri viraj ve dar kısımlarda düzenleme çalışması gerçekleştiriyor. Bu çalışmaların ardından ise tamamen yerli olan 15 santimlik beton ile yol çalışmaları başlayacak.

Çalışmaları yerinde inceleyen Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan yaptığı açıklamada; “İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu’nun talimat ve kaynağını sağlaması ile birlikte 31 Mart 2022 tarihinde yapılan Kavacık-Dursunbey beton yol ihalesi dört firmanın çekişmesi sonucu Baştaş isimli firmaya kaldı. Yaklaşık 18 milyon TL artı KDV’ye 18 kilometre yol PMT (plent mix temel) olarak yapılacak üstüne de 15 santim tamamen yerli ve milli olan çimento ile beton yol inşallah önümüzdeki günlerde başlıyor. Kavacık’tan başlayarak Dursunbey merkeze kadar ulaşan beton yolu Söğütyüzü bölgesinde bulunan yaklaşık 17 mahallemiz, 5 bin civarında hemşehrimiz kullanacak. Ayrıca Kemalpaşa, Kepsut bağlantıları ile yeni açılan madenlerin bağlantı yolları sorun olmaktan çıkacak" dedi.

Beton yol çalışmaları öncesi çalışmalara başlayan Büyükşehir ekiplerini bölgede ziyaret eden Başkan Bahçavan, “Özellikle yolun bazı virajlarında ve dar olan kısımlarındaki çalışmalar Büyükşehir Belediyemize aitti. Bu konuda yolun konforu için Büyükşehir ekiplerimiz bölgede çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor. İnşallah beton yol için ön hazırlıklar devam ediyor. Bu vesile ile Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’ya ilçemize ve Balıkesir’imize göstermiş olduğu ilgi ve alakadan dolayı teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca bizlere destek veren milletvekillerimize, Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz’a teşekkür ediyor, emeği geçen bütün ekiplere kolaylıklar diliyorum” dedi.