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Karın ardından kum ve tuz temizleniyor

Yoğun kar yağışında tüm dinamikleriyle birlikte sahada, vatandaşların güvenli bir şekilde yolculuk edebilmelerini sağlamak amacıyla çalışmalarını gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi şimdi de buzlanma riskinin ortadan kalkmasıyla dökülen kum ve tuzu temizleme çalışmaları başlattı. Ekipler ayrıca yol kenarlarında, ana arterler ve parklarda da mıntıka temizliği gerçekleştirerek vatandaşların hayatını kolaylaştırıyor.

BALIKESİR 05.02.2022, 15:00
Karın ardından kum ve tuz temizleniyor

Yoğun kar yağışında tüm dinamikleriyle birlikte sahada, vatandaşların güvenli bir şekilde yolculuk edebilmelerini sağlamak amacıyla çalışmalarını gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi şimdi de buzlanma riskinin ortadan kalkmasıyla dökülen kum ve tuzu temizleme çalışmaları başlattı. Ekipler ayrıca yol kenarlarında, ana arterler ve parklarda da mıntıka temizliği gerçekleştirerek vatandaşların hayatını kolaylaştırıyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 21-25 Ocak günleri arasında etkili olan yoğun kar yağışı ve sonrasında oluşan buzlanmanın ortadan kalkmasının ardından yola dökülen tuz ve kumu temizleme çalışmaları başlattı. Karla mücadelede önceden belirlenen müdahale planına göre vatandaşların hayatını kolaylaştırabilmek için tüm birimleriyle teyakkuza geçen Büyükşehir Belediyesi; 20 ilçede etkin ve hızlı bir müdahale sağlayarak 418 araç ve 1065 personel ile çalışmalarını kesintisiz gerçekleştirdi.

476 yolda kar küreme ve tuzlama çalışması yapıldı

20 ilçede kırsal mahallelere ait 476 yolda; kar küreme ve tuzlama çalışması yapan Büyükşehir Belediyesi, bu çalışmalarda 550 ton tuz kullandı. Yolda kalan 39 araç ve 78 vatandaşı mahsur kaldıkları yerden kurtaran ekipler, aynı zamanda kritik nokta ve yol güzergâhlarında mobil istasyon uygulamaları yaptı; gıda tırı ve itfaiye kurtarma araçları sahada tedbir amaçlı hazır bulunduruldu. Ayrıca 2 bin 579 adet kumanya dağıtımı gerçekleştirildi ve sokaktaki can dostlara da sürekli olarak mama dağıtımı yapıldı.

Güvenli yolculuk için tüm tedbirler alınıyor

Vatandaşların; yoğun kar yağışının etkilerini olabildiğince az hissetmesi adına çalışmalarını tüm dinamikleriyle sistemli bir şekilde yapmaya özen gösteren Büyükşehir Belediyesi; buzlanma riskinin ortadan kalkmasının ardından yolun ömrünü kısaltması ve yolda kayma olabilmesi ihtimaline karşı tuz ve kumu temizleme çalışmalarına başladı. 100’ün üzerinde personelle şehrin ana arterlerinde çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların güvenli bir şekilde yolculuklarını gerçekleştirebilmesi için gerekli tüm tedbirleri alıyor. Ayrıca ekipler; yol kenarları, ana arterler, parklar ve üst geçitlerde de mıntıka temizliği gerçekleştiriyor.

Temizlik çalışmaları sürüyor

Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğümüz personelinin il genelinde temizlik çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Doğan “Şehrimizin temizliğini dert edinmiş durumdayız. Özellikle son yaşadığımız kar yağışı sonrasında caddelerimizde bulunan tuzlama çalışması sonrasında kalan atık kısımları ekiplerimiz süpürüyor. Yazın; suladığımız, baktığımız, biçtiğimiz çimin ve peyzaj alanlarımızın kışın da temizliğini yapıyoruz. Biz, bu şehir için dertliyiz. Gecemizle, gündüzümüzle elimizden gelen her şeyi Yücel Başkanımızın önderliğinde yapmak adına gayret ediyoruz.” diye konuştu.

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