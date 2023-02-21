Karesililer deprem bölgesine yardımlarını sürdürüyor

Türkiye’yi etkileyen depremin ilk gününden itibaren yardım çalışmalarına başlayan Karesi Belediyesi’nin Afet Yardım Kampanyası sürüyor. Karesi Kaymakamı Metin Arslanbaş ve Belediye Başkanı Dinçer Orkan, bağışların toplandığı Alparslan Türkeş Karesi Belediye Spor Tesislerinde incelemelerde bulundular.

Karesi Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen ve ‘Yüzyılın Felaketi’ olarak nitelenen depremin yaralarını sarmak için çalışmalarını sürdürüyor. Depremin ilk gününden itibaren yardım çalışmalarına başlayan Karesi Belediyesi’nin Afet Yardım Kampanyası sürüyor. Karesi Kaymakamı Metin Arslanbaş ve Belediye Başkanı Dinçer Orkan, bağışların toplandığı Alparslan Türkeş Karesi Belediye Spor Tesislerinde incelemelerde bulundular. İnceleme ziyaretine AK Parti İlçe Başkanı Yusuf Hocaoğlu, Kadın Kolları Başkanı Ayfer Özsoy ve Gençlik Kolları Başkanı Kamil Yağız Yılmaz’da eşlik etti.

Kaymakam Arslanbaş ve Başkan Orkan, kampanya çalışmaları ve bölgeye gönderilen eşyalarla ilgili olarak yetkililerden bilgi aldılar. Karesi Belediyesi’nin devam eden kampanyasına desteğin sürmesi çağrısında bulunan Kaymakam Arslanbaş, belediye çalışmaları için Başkan Orkan’a teşekkür etti.

Başkan Orkan: “Gün, birlik olma vaktidir

İncelemelerinin ardından açıklama yapan Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, “Gün birlik olma vaktidir! Karesi Belediyesi olarak yardım kampanyamız devam ediyor. Vatandaşlarımız kullanılmamış, yeni malzeme olmak kaydıyla ısıtıcı, battaniye, atkı, çadır, eldiven, bot, polar, yağmurluk, kaban, yünlü giysiler ve çorapları gün boyu Alparslan Türkeş Karesi Belediye Spor Tesisleri, Karesi AVM Sosyal Market ve Karesi Kent Konseyi’ne getirebilirler. Elbirliğiyle yardımlarımızı sürdüreceğiz. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza geçmiş olsun, yakınlarına da sabır dileklerimi iletiyorum” dedi.