banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
İkiz mi tek mi
İkiz mi tek mi
Heyecan için geri sayım başladı
Heyecan için geri sayım başladı
Streste İsviçre, mutlulukta Fransa lider
Streste İsviçre, mutlulukta Fransa lider
Uzaktan eğitim sorunlarına çözüm önerileri
Uzaktan eğitim sorunlarına çözüm önerileri

Karesi’de yol çalışmaları devam ediyor

KARESİ’DE YOL ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

BALIKESİR 09.09.2020, 17:15
2
Karesi’de yol çalışmaları devam ediyor

Karesi Belediyesi ilçe genelinde kırsal mahallelerde parke yol, kaldırım ve asfalt yama çalışmalarına devam ediyor.

Karesi Belediyesi ilçe genelinde yol, kaldırım ve asfalt çalışmalarına devam ediyor. Belediye ekipleri, gerek kırsaldaki gerekse şehir merkezindeki yolların modernizasyon çalışmalarını hızla devam ettiriyor. İlçedeki vatandaşların daha rahat ve sağlıklı şartlarda yaşamlarını devam ettirebilmeleri için gece gündüz çalışan ekipler mayıs, haziran ve temmuz aylarında 50 bin metrekareye yakın parke yol ve kaldırım çalışmaları ile 1500 tona yakın asfalt yama çalışması yaptı. Bir çok mahallede ise stabilize yol düzenleme çalışmaları sürüyor.

Karesi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ânlık oluşan problemlere hızlı bir şekilde müdahale ederken, merkez mahalleler ve kırsalda ise Deliktaş, Ovacık, Taşkesiği, Yeşilova, Turplu, Üçpınar, Yağcılar, Boğazköy ile Alacabayır’da parke yol ve kaldırım tamiratları çalışmaları yaptı. Ekipler ayrıca sathî kaplama yol çalışmalarını da sürdürüyor. Karesi Belediyesi, okulların yol sorunlarının çözümü içinde talepler doğrultusunda isteklere cevap veriyor.

Ayrıca TOKİ-Üçpınar, Kalaycılar, Fethiye-İbirler, Turplu-Deliktaş, Karakol-Ortaca, Karabeyler gölet yolu, Fethiye Mezarlık yolu 20 bin metrekareye yakın sathi kaplama çalışmaları tamamlandı. İbirler-Davutlar ile Yaşilova, Taşkesiği ve Toybelen yollarının alt yapı çalışmaları da biten faaliyetler arasında.

Yorumlar (0)
banner378
25°
açık
Namaz Vakti 09 Eylül 2020
İmsak 05:04
Güneş 06:32
Öğle 13:06
İkindi 16:41
Akşam 19:31
Yatsı 20:53
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 0 0
2. Ankaragücü 0 0
3. Antalyaspor 0 0
4. Erzurumspor 0 0
5. Beşiktaş 0 0
6. Denizlispor 0 0
7. Karagümrük 0 0
8. Fenerbahçe 0 0
9. Galatasaray 0 0
10. Gaziantep FK 0 0
11. Gençlerbirliği 0 0
12. Göztepe 0 0
13. Hatayspor 0 0
14. Başakşehir 0 0
15. Kasımpaşa 0 0
16. Kayserispor 0 0
17. Konyaspor 0 0
18. Çaykur Rizespor 0 0
19. Sivasspor 0 0
20. Trabzonspor 0 0
21. Malatyaspor 0 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 0 0
2. Adanaspor 0 0
3. Akhisar Bld.Spor 0 0
4. Altay 0 0
5. Altınordu 0 0
6. Ankara Keçiörengücü 0 0
7. Balıkesirspor 0 0
8. Bandırmaspor 0 0
9. Boluspor 0 0
10. Bursaspor 0 0
11. Eskişehirspor 0 0
12. Giresunspor 0 0
13. Menemen Belediyespor 0 0
14. Osmanlıspor 0 0
15. Samsunspor 0 0
16. Tuzlaspor 0 0
17. Ümraniye 0 0
18. İstanbulspor 0 0
Takımlar O P
1. Arsenal 0 0
2. Aston Villa 0 0
3. Brighton 0 0
4. Burnley 0 0
5. Chelsea 0 0
6. Crystal Palace 0 0
7. Everton 0 0
8. Fulham 0 0
9. Leeds United 0 0
10. Leicester City 0 0
11. Liverpool 0 0
12. Man City 0 0
13. M. United 0 0
14. Newcastle 0 0
15. Sheffield United 0 0
16. Southampton 0 0
17. Tottenham 0 0
18. West Bromwich 0 0
19. West Ham 0 0
20. Wolverhampton 0 0
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 0 0
2. Atletico Madrid 0 0
3. Barcelona 0 0
4. Celta de Vigo 0 0
5. Cádiz 0 0
6. Deportivo Alaves 0 0
7. Eibar 0 0
8. Elche 0 0
9. Getafe 0 0
10. Granada 0 0
11. Huesca 0 0
12. Levante 0 0
13. Osasuna 0 0
14. Real Betis 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Real Sociedad 0 0
17. Real Valladolid 0 0
18. Sevilla 0 0
19. Valencia 0 0
20. Villarreal 0 0