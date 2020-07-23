Karesi’de temizlik personeline iş güvenliği eğitimi

Karesi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli iş güvenliği eğitimi aldı. Belediye personeli çalışırken nelere dikkat etmeleri konusunda görsel materyallerle bilgilendirildi.

İşyerlerinde yaşanması muhtemel iş kazalarına karşı tedbirlerini arttıran Karesi Belediyesi, kurumun farklı birimlerinde görev alan personele yönelik iş sağlığı ve iş güvenliği eğitimlerini vermeye devam ediyor. Karesi AVM Toplantı Salonunda düzenlenen eğitimde İş Güvenliği uzmanları, belediye personeline bilgilendirmelerde bulunuldu. Eğitim kapsamında, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu hükümlerine göre işveren ve çalışanların, işyerindeki iş güvenliği ve iş sağlığının sağlanması ve mevcut koşulların iyileştirilmesi için yetki ve sorumluluklar ile önemine dikkat çeken uzmanlar, kamu veya özel sektör ayrımı olmaksızın bütün çalışanların kanun kapsamına dahil olduğunu söylediler.

Eğitimin sonunda İş Sağlığı ve İş Güvenliği uzmanları, belediye çalışanlarından gelen konuyla ilgili soruları yanıtladılar.