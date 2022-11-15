Karesi’de Naipli ve Kocaavşar’a beton yol

Karesi Belediyesi yol çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Naipli ve Kocaavşar’a asfalt yola göre daha ekonomik ve daha kaliteli olan beton yol çalışması yapılarak tamamlandı.

Karesi Belediyesi’nin mahallelerde yol, asfalt yama ve parke taşı döşeme çalışmaları hızlandı. Belediye ekipleri, gerek kırsaldaki gerekse şehir merkezindeki yolların modernizasyon çalışmalarını hızla devam ettiriyor. İlçedeki vatandaşların daha rahat ve sağlıklı şartlarda yaşamlarını devam ettirebilmeleri için gece gündüz mesai harcayan ekipler Naipli ve Kocaavşar Mahalleleri’nde asfalt yola göre daha ekonomik ve daha kaliteli olan beton yol çalışması yaparak tamamladı.

Başkan Orkan yolları inceledi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun destekleriyle Balıkesir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile yapılan çalışmalar ile Edremit yol ayrımından Naipli Mahallesi’ne kadar 2,7 km, Kocaavşar Mahallesi’ne kadar olan 4,7 km ve 7 metre genişliğinde beton yol tamamlanarak hizmete girdi. Yol çalışmalarını inceleyen Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, “Yolumuzun beton kaplama kısmı Balıkesir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından, yatay ve düşey trafik işaretlemeleri ise Balıkesir Büyükşehir Belediyemiz tarafından yapıldı. Beton yollar, asfalt yollara göre daha kaliteli ve uzun ömürlü olurken, ilçemizdeki ilk örnekleri ise hizmete girmiş oldu. Bizlere destekleri için İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu, Sayın Valimiz Hasan Şıldak ile Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yücel Yılmaz’a teşekkür ediyoruz. Mevcut yolları ve kırsal mahallelerimiz sokak yollarını yenileyerek ulaşımı daha konforlu hale getireceğiz. Program dahilinde tüm mahallelerimizde değişim, dönüşüm çalışmaları hızla sürecek. Amacımız, Karesi sakinlerine yakışır bir ilçe hazırlayarak, vatandaşlarımızın daha mutlu ve daha huzurlu bir şekilde her türlü konforu hizmetlerine sunmaktır” dedi.

Başkan Orkan’a inceleme çalışmalarında Başkan Yardımcıları Muhiddin Diker, Uğur Türkmen ve Şaban Akkol eşlik etti.