Karesi’de köy hayırları geleneği sürüyor

Pandemi nedeniyle 2 yıldır gerçekleştirilemeyen köy hayırları yeniden başladı. Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan haftasonu Turplu, Tatlıpınar, Kavaklı, Kamçılı ve Şamlı mahallelerinde düzenlenen hayırlara katıldı.

Balıkesir’in Karesi ilçesinde onlarca yıldır düzenlenen geleneksel köy hayırları 2 yıllık pandemi arasından sonra yeniden başladı. Haftasonu Turplu, Tatlıpınar, Kavaklı, Kamçılı ve Şamlı Mahallelerinde gerçekleştirilen hayırlarda vatandaşları Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan’da yalnız bırakmadı. Başkan Orkan’a hayır ziyaretlerinde eşi Pelin Orkan’da eşlik ederken, bazı davetlerde AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, AK Parti Karesi İlçe Başkanı Yusuf Hocaoğlu, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri de yeraldı.

Turplu’da düzenlen hayra katılan Başkan Orkan daha sonra sırasıyla Tatlıpınar, Kavaklı, Kamçılı ve Şamlı’da düzenlenen hayırlara eşlik etti. Köy hayırlarının birlik ve beraberliğin güzel örnekleri olduğunu ifade eden Başkan Orkan, “Bizim hemşehrilerimizle gönülden muhabbetimiz var! Kırsal mahallelerimizde pandemi sürecinde gerçekleştirilemeyen hayırlarımızı yeniden yapabilmenin sevincini yaşıyoruz. Birlik ve beraberliğimizin en güzel karelerini verdiğimiz hemşehrilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Hayırlarda vatandaşlarla sohbet eden Başkan Orkan, mahalle sakinlerinin istek ve önerilerini de dinledi.