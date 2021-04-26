Karesi’de Kocaavşar mesire alanı yenileniyor

Karesi Belediyesi, Kocaavşar Mesire Alanı’nda yenileme çalışmalarına başlıyor. Alanda incelemelerde bulunan Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, “Çalışmalar tamamlandığında hemşehrilerimizin rahat nefes alabilecekleri ve kaliteli vakit geçirebilecekleri bir alanı kentimize kazandırmış olacağız” dedi.

Balıkesir merkez ilçelerinde yaşayanlar tarafından Değirmenboğazı Mesire Alanından sonra en çok tercih edilen Kocaavşar Mesire Alanının yenileme çalışmaları başlıyor. Yaklaşık 230 dönüm alanda yapılacak çalışmalar ile Kocaavşar Mesire Alanı bu yaz yeni yüzüne kavuşacak. Alanda incelemelerde bulunan ve yapılacak çalışmalar hakkında bilgi alan Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, mesire alanının şehre yakışır bir hale getirmek istediklerini söyledi.

Kaliteli vakit geçirilebilecek bir alan olacak

Kocavaşar Mesire Alanının en çok tercih edilen alanlardan olduğunu belirten Başkan Okran, “Kocaavşar mesire alanını ilçemize yakışır bir şekilde düzenleyip, halkımızın hizmetine sunmayı düşünüyoruz. Kocaavşar’ın mesire alanı güzel ve kullanımı rahat. İnsanların bilhassa haftasonlarında yoğun olarak geldikleri bir yer. Çalışmalar tamamlandığında hemşehrilerimizin rahat nefes alabilecekleri ve kaliteli vakit geçirebilecekleri bir alanı kentimize kazandırmış olacağız” dedi.

Kocavaşar Mahallesi’nde rutin belediye hizmetlerinin de titizlikle yürütüldüğünü ifade eden Orkan, “Kocaavşar Mahallemizde 167 adet konteynırımızın evsel katı atıkları haftada iki gün toplanıyor. Umumi tuvaletlerin temizliği ise Perşembe günleri buharlı aracımız ile birlikte yapılmakta. Onu haricinde Pazaryerlerinin temizliği ise her Cuma yapılmakta. Camii ve bahçesini dezenfekte temizlikleri ise rutin olarak yapılıyor” diye konuştu.