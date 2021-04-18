Karesi’de jandarmadan 3 uyuşturucu şüphelisine operasyon

Balıkesir’in Karesi ilçesinde jandarma ekipleri 3 şüphelinin bulunduğu araca operasyon düzenledi. Araçta yapılan aramada bir bir miktar uyuşturucu ile 1 silah ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Karesi İlçesinde uyuşturucu madde bulundurduğu tespit edilen araçta bulunan 3 şüphelinin üzerlerinde ve araçta yapılan aramada 56 adet sentetik uyuşturucu hap, 1 adet tabanca, 8 adet fişek 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 2 bin 850 TL ele geçirildi. Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konularak, şüpheliler hakkında adli tahkikata başlanıldı.