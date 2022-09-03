Karesi’de Halk Sağlığı Haftası etkinlikleri yapılacak
8-9 Eylül Halk Sağlığı Haftasında Karesi Belediyesi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü ve Yeşilay Derneği işbirliğinde Halk Sağlığı Günleri düzenlenecek. Etkinlikte çeşitli sağlık taramaları ve farkındalık etkinlikleri yeralacak.
8-9 Eylül Halk Sağlığı Haftasında Karesi Belediyesi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü ve Yeşilay Derneği işbirliğinde Halk Sağlığı Günleri düzenlenecek. Etkinlikte çeşitli sağlık taramaları ve farkındalık etkinlikleri yeralacak.
Karesi Belediyesi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü ve Yeşilay Derneği işbirliğinde 8-9 Eylül Halk Sağlığı Haftasında Halk Sağlığı Günleri etkinliği düzenlenecek. TTM (Toplu Taşıma Merkezi) yanında düzenlenecek etkinlikte kurulan stantlarda çeşitli sağlık taramaları ve farkındalık etkinlikleri yapılacak. Etkinliklerde stantları gezen vatandaşlara Yaşama Yol Ver, Umuda Kapı Açıyorum, kemik ölçümü, göz muayenesi, ağız ve diş sağlığı, tansiyon, sağlıklı beslenme ve obezite, anne ve çocuk sağlığı, sağlıklı hayat merkezi, organ bağışı ve Yeşilay Derneği stantlarında bilgiler verilecek, taramalar gerçekleştirilecek.
2 gün sürecek olan etkinliklerde ücretsiz olarak verilecek olan hizmetlerde hem vatandaşlar bilgilendirilecek, hem de sağlık sorunları konusunda yönlendirmelerde bulunulacak.
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|4
|10
|2. Gaziantep FK
|4
|10
|3. Trabzonspor
|5
|10
|4. Adana Demirspor
|4
|9
|5. Konyaspor
|4
|8
|6. Fenerbahçe
|4
|7
|7. Başakşehir
|3
|7
|8. Galatasaray
|4
|7
|9. Kayserispor
|4
|6
|10. Antalyaspor
|4
|6
|11. Giresunspor
|4
|6
|12. Alanyaspor
|4
|5
|13. Karagümrük
|3
|3
|14. İstanbulspor
|4
|3
|15. Kasımpaşa
|4
|3
|16. Sivasspor
|4
|2
|17. Ümraniye
|5
|1
|18. Ankaragücü
|3
|1
|19. Hatayspor
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|3
|7
|2. Eyüpspor
|3
|7
|3. Pendikspor
|3
|7
|4. Bandırmaspor
|2
|6
|5. Sakaryaspor
|3
|6
|6. Samsunspor
|3
|5
|7. Gençlerbirliği
|4
|5
|8. Göztepe
|4
|5
|9. Keçiörengücü
|3
|4
|10. Boluspor
|3
|4
|11. Adanaspor
|3
|3
|12. Erzurumspor
|3
|3
|13. Manisa Futbol Kulübü
|2
|3
|14. Rizespor
|2
|2
|15. Altınordu
|3
|2
|16. Denizlispor
|3
|1
|17. Ö.K Yeni Malatya
|3
|1
|18. Tuzlaspor
|3
|1
|19. Altay
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|5
|15
|2. M.City
|5
|13
|3. Tottenham
|5
|11
|4. Brighton
|5
|10
|5. M. United
|5
|9
|6. Liverpool
|5
|8
|7. Leeds United
|5
|8
|8. Fulham
|5
|8
|9. Southampton
|5
|7
|10. Chelsea
|5
|7
|11. Brentford
|5
|6
|12. Newcastle
|5
|6
|13. Crystal Palace
|5
|5
|14. West Ham United
|5
|4
|15. Nottingham Forest
|5
|4
|16. Bournemouth
|5
|4
|17. Everton
|5
|3
|18. Wolverhampton Wanderers
|5
|3
|19. Aston Villa
|5
|3
|20. Leicester City
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|3
|9
|2. Real Betis
|3
|9
|3. Barcelona
|3
|7
|4. Athletic Bilbao
|3
|7
|5. Villarreal
|3
|7
|6. Celta Vigo
|4
|7
|7. Atletico Madrid
|3
|6
|8. Osasuna
|3
|6
|9. Real Sociedad
|3
|6
|10. Mallorca
|3
|4
|11. Almeria
|3
|4
|12. Rayo Vallecano
|3
|4
|13. Girona
|3
|3
|14. Valencia
|3
|3
|15. Sevilla
|3
|1
|16. Espanyol
|3
|1
|17. Elche
|3
|1
|18. Getafe
|3
|1
|19. Real Valladolid
|3
|1
|20. Cadiz
|4
|0