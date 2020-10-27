Karesi’de daha etkin çöp toplama ve temizlik hizmeti verilecek

Çöp toplama ve temizlik çalışmalarının daha etkin ve verimli şekilde devam etmesi amacıyla çalışmalarını sürdüren Karesi Belediyesi, Temizlik İşleri Müdürlüğü (Ek Hizmet) Şantiye Binası için çalışmalara başladı.

Karesi Belediyesi vatandaşların huzur ve mutluluğu için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda araç kiralama hizmetlerine son vererek kendi çöp toplama araçlarını ve yeni çöp konteynırlarını hizmete alan Karesi Belediyesi şimdi de daha etkin çöp toplama temizlik çalışmaları için Temizlik İşleri Müdürlüğü (Ek Hizmet) Şantiye Binası çalışmalarına başladı.

Üçpınar Mahallesi’nde yapımına başlanan yeni hizmet binası inşaatında incelemelerde bulunan Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, şantiye yetkililerinden bilgi aldı. Karesi Belediyesi’nin kendi araçlarıyla çöp toplamaya başladığını ve bu sayede kaynakların daha verimli kullanıldığını söyleyen Başkan Orkan, Temizlik İşleri Müdürlüğü (Ek Hizmet) Şantiye Binası’nın 26 bin metrekare alan üzerine inşa edileceğini belirtti. Ekiplerin sahada aplikasyon işlemlerini yaptığını ifade eden Başkan Orkan, “Yeni hizmet alanımızda idari ofis, personel binası, malzeme deposu, çöp konteynırı yıkama alanı ile 996 metrekarelik ek hizmet binası yeralacak. Geçtiğimiz aylarda bünyemize kattığımız kendi çöp konteynırlarımız ile hizmet alanımızda daha etkin olmaya başladık. Temizlik İşleri Müdürlüğü (Ek Hizmet) Şantiye Binası’nı 2021 yılının ilk aylarında hizmete almayı planlıyoruz” dedi.

Başkan Orkan yeni alan ile hizmet kalitesinin de aratacağını söyledi.