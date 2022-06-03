Karesi’de çocuk oyunları şenliği yapıldı

Karesi’de ’Çık Dışarıya Oynayalım’ sloganıyla düzenlenen Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği final yaptı. Yaklaşık 10 bin çocuğa ulaşılan şenliklerde çocuklar hem geleneksel oyunları öğrendi hem de birlikte oynama kültürünü öğrendi.

Karesi Kaymakamlığı koordinesinde Karesi Belediyesi, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü katkılarıyla “Çık Dışarıya Oynayalım” sloganıyla unutulmaya yüz tutmuş oyunların güncel kalmasını sağlamak için yapılan geleneksel çocuk oyunları şenliği tamamlandı. Karesi’de eski oyunlar yaşatılmaya devam ediyor. Geleneksel çocuk oyunları şenliğinde unutulmaya yüz tutmuş oyunlar Karesi’de ilkokul ve ortaokul olmak üzere 64 okuldan yaklaşık 10 bin çocuğun oyunlara katılımı ile renkli görüntülere sahne oldu.

Bu yıl ilkokul ve ortaokullarda okul içinde başlayan oyunlar daha sonra Geleneksel Çocuk Oyunları İlçe Finallerinde okul takımlarının katılımı ile unutulmaya yüz tutmuş oyunlar sergilendi ve çocuklar kıyasıya yarışarak eğlendi. Karesi’de bulunan çocuklar mendil kapmaca, yağ satarım bal satarım, kaleli yakan top oyunlarını Beden Eğitimi öğretmenleri ve diğer branş öğretmenlerimizin gözetiminde oynadı. Finallere katılan tüm okulların takımlarına renkli tişörtler dağıtılması çocukları çok mutlu etti. Kazananlar kupa, madalya ile ödüllendirildi. Tüm öğrencilere katılım belgesi verildi.

Çocuklar unutulan oyunları öğreniyor

Çocuk Oyunları İlçe Finali ödül töreninde konuşma yapan Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Adem Özalp, “Çocukluğumuzun vazgeçilmezi Geleneksel Çocuk Oyunlarını ilçemizde yaşatmak ve gelecek nesillere öğretmek için Kaymakamlığımız koordinesinde tüm kurumlarımızın katkısıyla, biz bilinciyle, takım ruhuyla özverili çalışıyoruz. İlçemizde yıl boyunca spor şenlikleri, projeler, etkinlikler, turnuvalar yapmamızın nedeni çocuk ve gençlerimizin spor yapma alışkanlığı kazandırarak, zararlı çevre ve alışkanlıklardan korumak, güvenli ortamlarda olmalarını sağlamak, serbest zamanlarını verimli geçirmelerini sağlayarak, yetenekli olanların spor hayatını devam ettirmesi amaçlanmaktadır. Her yıl büyük özveri ve istekle çocuklarımızın geleneksel çocuk oyunlarını öğrenmesi ve oyunların gelecek nesillere aktarılması, yaşaması için büyük bir özveri ile aylardır çalışan, hazırlık, planlama, tanıtım ve finallerin yapılmasında emeği çok olan geleneksel çocuk oyunları komitesinde görevli tüm öğretmen ve çalışma arkadaşlarımıza, bizleri hiç yalnız bırakmayan, destekleyen Sayın Kaymakamımıza, oyunların yayılması ve çocukların oynaması için her daim destek veren Karesi Belediyesi Başkanımıza ve çalışanlarına, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze teşekkür ediyoruz” dedi.

Karesi Geleneksel Çocuk Oyunları İlçe Finali ödül töreni Karesi Belediye Başkan Yardımcısı Muhiddin Diker, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Adem Özalp, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Günnü, İlçe Jandarma Komutanı Refika Taş, İlçe Emniyet Müdürü Fikret Bakır, okul idarecileri, öğretmen, öğrenci ve velilerin katılımlarıyla Alparslan Türkeş Spor Kompleksi Karesi Spor Salonunda gerçekleştirildi.