banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
Mehmet Maçoğlu’nun kardeşi uyuşturucudan tutuklandı...
Mehmet Maçoğlu’nun kardeşi uyuşturucudan tutuklandı...
Zuckerberg Apple’a 'acı çektirmek' istiyor
Zuckerberg Apple’a 'acı çektirmek' istiyor
Jeff Bezos yeniden dünyanın en zengin insanı
Jeff Bezos yeniden dünyanın en zengin insanı
Hafta sonu 20-21 Şubat sokağa çıkma yasağı var mı?
Hafta sonu 20-21 Şubat sokağa çıkma yasağı var mı?
banner448

Karesi’de başkanlar işçilerle birlikte kar küredi

Balıkesir’in Karesi ilçesinde iki günlük kar yağışının ardından oluşan buzlanma belediye ekiplerini harekete geçirdi. İş makinalarının giremediği şehir merkezindeki cadde ve sokakların temizlik çalışmalarına Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, AK Parti Karesi İlçe Başkanı Yusuf Hocaoğlu ve MHP Karesi İlçe Başkanı Burak Boduroğlu’da katıldı.

BALIKESİR 17.02.2021, 17:22
4
Karesi’de başkanlar işçilerle birlikte kar küredi

Balıkesir’in Karesi ilçesinde iki günlük kar yağışının ardından oluşan buzlanma belediye ekiplerini harekete geçirdi. İş makinalarının giremediği şehir merkezindeki cadde ve sokakların temizlik çalışmalarına Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, AK Parti Karesi İlçe Başkanı Yusuf Hocaoğlu ve MHP Karesi İlçe Başkanı Burak Boduroğlu’da katıldı.

Karesi belediyesi işçileriyle birlikte kürek sallayan başkanlar el birliğiyle yaşanan olumsuzlukların giderilmesi için çalıştıklarını söyledi. Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan ilçe genelinde 43 kırsal mahalle yolunun açıldığına dikkat çekerken, şehir merkezinde de vatandaşların rahat yürümeleri için ekiplerin tuzlama ve küreme çalışmalarına devam ettiklerini bildirdi.

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan:

“Kar kalınlığının 1 metre olduğu yerler var”

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan Balıkesir merkezini etkisi altına alan kar yağışı sonrasında ara sokaklardaki temizleme çalışmalarında açıklamalarda bulundu. Orkan şunları söyledi:

“Karesi’de iki gündür yoğun bir kar yağışıyla karşı karşıla kaldık. Bu yoğun kar yağışında elimizden geldiğince ekiplerimizle, iş makinalarımızla çözüm üretmeye çalışıyoruz. Benim bildiğim kadarıyla 80’li yıllardan, bizim lise yıllarımızdan beri bu kadar yoğun kar yağışı ben görmemiştim. Hatta köylerimizde şu anda kar kalınlığının 1 metreye kadar çıktığı yerler var. Bugün yoğun kar yağışı alan köylerimizde 7 tane ayrı ekibimiz çalışmalarını sürdürüyor. Hatta bu ekiplerin ikisi Büyükşehir Belediyemize ait. Allah razı olsun Büyükşehir Belediyemizin desteğiyle birlikte bu çalışmaları yapıyoruz. Öyle bir şey ki küreme aracının yetmediği yerlerde loderleri devreye sokuyoruz. O kadar ki karın bile kürenemediği yerlerde diğer iş makinalarıyla destek sağlıyoruz.

“Şehir merkezinde küreme çalışmalarına katıldık”

Şehir merkezine bakıldığında da Adnan Menderes, Kuvayi Milliye, TOKİ gibi alanlarda öncelikle ana arterleri açmak çabasındayız. Oralarda devamlı hareket halinde araçlarımız var. Şehir merkezine baktığınız zaman gece saatlerinde olması ihtimal don olayı var. Gece hava sıcaklıkları eksi 10-11 derecelere kadar inecek olması bekleniyor. Bunu düşündüğünüz zaman vatandaşlarımızın en çok kullandığı Mekik Sokak, Çavuş Sokak gibi caddelerde vatandaşlarımızın rahat yürüyebilmesi için Yusuf Başkanımızın fikriyle, onun önderliğinde sokaklarımızı temizliyoruz. MHP ilçe başkanımızdan da Allah razı olsun, o da ekibiyle birlikte bize destek verdi. İşte teşkilatlarımızla, belediyemizle birlikte buraları temiz bir hale getirip buzlanmadan kaynaklanacak herhangi bir olumsuzluk oluşturmamakla ilgili elimizden geleni yapıyoruz. Tabi önemli olan Karesi’de yaşamanın bir farklılığı olması lazım. O farkındalığı da bizim yaşatmamız lazım. Bu zor günlerde bile bunu inşallah hep birlikte, el birliğiyle yaptığımızı da düşünüyorum. Ama şu da var; kar belki zorluk oluşturabiliyor, evlerimizden çıkmamızda, araçlarımızı kullanmamızda ama bunu düşündüğünüz zaman kar da bir berekettir. Kar toprağa gübredir, aynı zamanda barajlarımızdaki şu an düşük seviyede olan su seviyesinin yükselmesidir. Bunları düşündüğümüz zaman ben karın yağdığına da dua ediyorum. İnşallah daha güzel bir Karesi oluşturmak adına el birliğiyle çalışmaya da söz veriyorum.

“43 kırsal mahallenin yolu açıldı”

Kırsal mahallerimizdeki kapalı yolların açılmasıyla ilgili bayağı bir yol kat ettik. Karesi Belediyesi olarak şu an 43 mahallenin kapalı olan yollarını açtık. Yol açma çalışmaları dün bayağı bir sıkıntılıydı. Dün merkezdeki mahallelerde insanların işlerine gitmeleriyle ilgili çalışmalar yapıldı. Bugün kırsala daha çok ağırlık verdik. Çünkü orada da hastalık durumları oluyor, doğum olayları oluyor, cenaze olayları oluyor. Bunları düşündüğünüz zaman biz kırsal mahallelere tamamen ağırlık verdik. Hatta inanın kendi araçlarımız yetmedi, kiralık araç bile bulduk. Yeter ki vatandaşımız en az sıkıntıyla bu süreci geçirsin diye çalışmalarımız devam ediyor.”

AK Parti İlçe Başkanı Yusuf Hocaoğlu: “Farkındalık oluşturmak istedik”

AK Parti Karesi İlçe Başkanı Yusuf Hocaoğlu da Karesi Belediyesi ekiplerinin yanlarında olduğunu hissettirmek adına sokaklardaki karları temizleme etkinliği gerçekleştirdiklerini söyleyerek şunları kaydetti:

“Belediye olarak Karesi bölgesinde belediyemiz gerekli çalışmaları yaptı. Biz de bugün arkadaşlarla parti toplantımızda bir farkındalık oluşturmak istedik. Ticaretin daha sağlıklı yürümesi, vatandaşların da ticari bölgelerde daha rahat alışveriş yapmaları için ara sokaklarda, iş makinalarının giremediği yerlerde emek gücü gerekiyor. Bu emek gücünü de belediyemizin sağ olsun park ve bahçeler veya fen işlerindeki arkadaşlarımız yapıyor. Hem onlara empati, hem de kendimiz de bir farkındalık oluşturalım diye biz de kar küreme çalışmasına katılım gösterdik. Bize destek veren MHP Karesi İlçe Başkanı Burak Boduroğlu ve ekibine de teşekkür ediyorum. Belediyemizin ekiplerinin onlar gibi bizim de sahada çalışabileceğimizi göstermek istedik. Onlar çalışırken bizleri yanlarında görmeleriyle işlerine daha motive oluyorlar. Halkımızda farkındalığı görsün diye, vatandaşlarımızın da ihtiyaçlarını daha rahat görmelerini sağlamak için böyle bir etkinlikte bulunduk.”

MHP İlçe Başkanı Burak Boduroğlu: “Esnafımızın yanındayız”

MHP Karesi İlçe Başkanı Burak Boduroğlu da düzenlenen etkinlikle ilgili şunları dile getirdi:

“Rabbim daha büyük afetlerden korusun inşallah. Yaşanan kar yağışı pek alışık olmadığımız bir durumdu. İki gündür bir kar yağışı altındayız. Şahit olduk, belediyemiz sağ olsun elinden geldiğince her yere yetişmeye çalıştı. Sağ olsun Yusuf Başkanımız güzel bir fikir verdi. Bugün yaptığımız çalışmayla esnafımızın yanındayız, bundan sonra da her zaman yanında olacağız.
Yorumlar (0)
banner422
açık
Günün Anketi Tümü
Türk Astronot için hangi isim olmalı?
Türk Astronot için hangi isim olmalı?
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 24 51
2. Beşiktaş 24 51
3. Fenerbahçe 24 51
4. Trabzonspor 24 45
5. Alanyaspor 24 42
6. Hatayspor 24 39
7. Gaziantep FK 24 38
8. Karagümrük 24 37
9. Antalyaspor 24 32
10. Malatyaspor 24 30
11. Göztepe 24 29
12. Sivasspor 23 28
13. Konyaspor 23 27
14. Rizespor 24 26
15. Kasımpaşa 24 26
16. Kayserispor 24 25
17. Erzurumspor 24 25
18. Başakşehir 24 24
19. Gençlerbirliği 23 20
20. Ankaragücü 23 19
21. Denizlispor 24 18
Takımlar O P
1. Giresunspor 21 47
2. Samsunspor 21 43
3. İstanbulspor 21 40
4. Adana Demirspor 21 38
5. Ankara Keçiörengücü 21 37
6. Tuzlaspor 21 37
7. Altınordu 21 37
8. Altay 21 35
9. Bursaspor 21 31
10. Bandırmaspor 21 30
11. Ümraniye 21 27
12. Adanaspor 21 25
13. Balıkesirspor 21 20
14. Menemen Belediyespor 21 20
15. Boluspor 21 19
16. Akhisar Bld.Spor 21 19
17. Ankaraspor 21 13
18. Eskişehirspor 21 4
Takımlar O P
1. Man City 23 53
2. M. United 24 46
3. Leicester City 24 46
4. Chelsea 24 42
5. West Ham 24 42
6. Liverpool 24 40
7. Everton 22 37
8. Aston Villa 22 36
9. Tottenham 23 36
10. Arsenal 24 34
11. Leeds United 23 32
12. Wolverhampton 24 30
13. Southampton 23 29
14. Crystal Palace 24 29
15. Brighton 24 26
16. Burnley 23 26
17. Newcastle 24 25
18. Fulham 23 18
19. West Bromwich 24 13
20. Sheffield United 24 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 21 54
2. Real Madrid 23 49
3. Barcelona 22 46
4. Sevilla 22 45
5. Real Sociedad 23 38
6. Villarreal 23 36
7. Real Betis 23 33
8. Granada 23 30
9. Celta de Vigo 23 29
10. Athletic Bilbao 22 28
11. Levante 22 27
12. Osasuna 23 25
13. Valencia 23 24
14. Getafe 23 24
15. Cádiz 23 24
16. Deportivo Alaves 23 22
17. Eibar 23 21
18. Real Valladolid 23 21
19. Elche 21 18
20. Huesca 23 16